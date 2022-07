Il Cagliari subito nel segno di Liverani 

Buona la prima. E pazienza se a battezzare il ritiro precampionato del Cagliari sono stati i 39 gradi che hanno invaso Asseminello invece del solito fresco da montagna che, negli ultimi anni, ha sempre accolto i rossoblù a Peio. Liverani ha lasciato spazio al mattino al suo preparatore Cantarelli per una serie di test atletici, propedeutici alla distribuzione del lavoro di questo avvio di stagione, per poi prendere il bastone del comando nella prima vera seduta, al pomeriggio. Dando spazio al pallone e cercando di creare un’atmosfera distesa in un gruppo dove, nonostante le tante cessioni, si sente ancora forte l’odore della delusione per la retrocessione in Serie B.

Sotto torchio

Ad Asseminello fa caldo, tanto caldo. Ma per i rossoblù non c’è pietà. Sveglia la mattina presto e tutti in campo alle 9, sperando di sfruttare le ore che ancora non vanno oltre i 30 gradi. I preparatori Cantarelli e Baldus torchiano Pavoletti e compagni, con una serie di test atletici, per valutare la condizione al rientro dalle lunghe vacanze. Dei 27 convocati manca Walukiewicz, tradito dai voli internazionali e arrivato in ritiro solo a tarda serata. Odissea che ha colpito anche Obert, ma il giovane slovacco è riuscito ad atterrare domenica sera e, dopo le visite mediche, nel pomeriggio è rientrato in gruppo. Assenti anche Rog, che ha dedicato la giornata alle visite per ottenere l’idoneità agonistica, e Zappa, messo ko da un’intossicazione alimentare. Il primo infortunato della stagione è Radunovic, il cui allenamento pomeridiano sotto la guida del preparatore Bressan è durato pochi minuti. Poi il portiere serbo ha alzato bandiera bianca per un fastidio alla caviglia da destra, che verrà valutata meglio oggi. Assente anche il vice di Liverani, Bovo, impegnato in un corso per allenatori.

Avanti tutta

Il primo vero allenamento è partito nel tardo pomeriggio, con Liverani che ha radunato il gruppo nel campo 1. Un breve discorso, prima di far scattare il riscaldamento tecnico e una serie di esercitazioni, col pallone subito protagonista. L’allenatore romano ha preso la scena: sinistro fatato messo in mostra in accesi torelli e una battuta per tutti. Coinvolti, non per caso, soprattutto Joao Pedro e Nandez, che hanno lasciato fuori dal campo d’allenamento i malumori e le tensioni portati dalle rispettive situazioni di mercato. Il brasiliano, in particolare, sembra aver ritrovato quel sorriso assente domenica sera all’arrivo ad Asseminello. Ancora in fase di integrazione i soli due volti nuovi presenti, Di Pardo e Viola.