Colpo grosso a Genova. Il Cagliari si risveglia dall’incubo e vince in trasferta la seconda partita dell’anno, sempre con la Samp. I rossoblù, rimaneggiati e in svantaggio per una disattenzione difensiva, nella ripresa trovano il pareggio con Deiola e poi il vantaggio di Pavoletti, gestendo bene anche il convulso finale. Ancora in forse la sfida di domenica pomeriggio alla Domus con il Bologna: la Lega di A preme per lo svolgimento delle partite, i bolognesi sono stati fermati dalla Asl locale per diversi positivi in squadra.