Il Cagliari salvo mette paura al Milan  

Milan 0

Cagliari 0

Milan (4-2-3-1) : Donnarumma; Calabria (18’ st Dalot), Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (18’ st Meite), Kessie; Saelemaekers (1’ st Leao), Diaz (12’ st Castillejo), Calhanoglu (44’ st Mandzukic); Rebic. In panchina Tatarusanu, Tonali, Romagnoli, Hauge, Kalulu, Maldini, Krunic. Allenatore Pioli.

Cagliari (3-5-2) : Cragno; Ceppitelli (41’ st Klavan), Godin, Carboni (43’ st Rugani); Nandez, Marin (33’ st Duncan), Deiola (41’ st Asamoah), Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti (33’ st Cerri), Joao Pedro. In panchina Vicario, Aresti, Tripaldelli, Tramoni, Zappa, Simeone, Sottil. Allenatore Semplici.

Arbitro : Massa di Imperia.

Note : ammoniti Kjaer, Marin, Carboni, Calabria. Angoli 9-7. Recupero: 1’ pt-5’ st.

Inviato

Milano. Che la festa abbia inizio. Festa grande. A San Siro l’ennesima perla di un finale di stagione pazzesco. Diavolo di un Cagliari, pareggia in casa del Milan e conquista la salvezza matematica con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Che a questo punto si concluderà con una passerella trionfale alla Sardegna Arena domenica prossima (o sabato, la Lega deciderà oggi il programma dell’ultimo turno) contro il Genoa di Ballardini. Un altro 0-0 a certificare l’impresa, impensabile solo qualche settimana fa. Una prova di forza e grande personalità, persino il rimpianto per le due occasioni di Pavoletti e Godin. E se i rossoblù stappano lo spumante, i rossoneri rischiano - seriamente - di perdere il treno che porta in Champions League.

Primo tempo

Il Cagliari si presenta ai cancelli del “Meazza” già salvo complice il pareggio del Benevento col Crotone nel primo pomeriggio. Semplici decide comunque di schierare la formazione migliore possibile: davanti al portiere Cragno quindi il terzetto Ceppitelli-Godin-Carboni; Deiola in regia, ai suoi fianchi Nainggolan e Marin; Nandez largo a destra, Lykogiannis a sinistra; in attacco la coppia Joao-Pavoletti. Dal 3-5-2 rossoblù al 4-2-3-1 del Milan, che a sua volta rompe il ghiaccio con Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu e Rebic. Primo tempo al piccolo trotto, con un maggiore possesso palla rossonero, anche se il Cagliari gestisce la situazione con disinvoltura crescendo alla distanza e mettendo per dieci minuti buoni il Diavolo alle corde. È di Saelemaekers l’unico tentativo nello specchio prima dell’intervallo, bravo Cragno a deviare in corner.

Ripresa

Il belga è anche il primo a uscire per far posto a Leao in avvio di ripresa. Ma è il Cagliari a sfiorare il vantaggio già al 9’: chirurgico il cross di Joao per Pavoletti che la schiaccia di testa senza, però, angolarla abbastanza favorendo così la respinta (con le ginocchia) di Donnarumma. Tra i rossoneri dentro anche Castillejo (per Diaz), quindi Dalot e Meite (per Calabria e Bennacer). Ma sono ancora i rossoblù a tentare l’affondo, sempre di testa, stavolta con Godin sul corner battuto da Marin. Provvidenziale il numero 99 rossonero. A dodici minuti dal novantesimo il primo (doppio) cambio per Semplici: Cerri e Duncan al posto di Pavoletti e Cerri. Spazio anche a Klavan, Asamoah e Rugani. Il finale è un assedio rossonero, ma il Cagliari non si scompone e conquista un punto in casa del Milan dopo ventidue anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA