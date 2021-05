Il Cagliari saluta con una sconfitta 

Un gol di Shomurodov al 15’ del primo tempo permette al Genoa di passare all’Arena nell’ultima partita del campionato. Il Cagliari, già salvo, chiude a 37 punti e interrompe la serie positiva, ma recrimina per le numerose occasioni fallite sotto porta. Dal palo di Joao Pedro in apertura, alle chance capitate a Cerri, su cui il portiere del Genoa Paleari si è opposto con efficacia. Si conclude così una stagione che i rossoblù sono riusciti a rimettere in sesto nelle ultime partite, fino a conquistare la salvezza con una giornata d'anticipo.

