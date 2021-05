Il Cagliari ripartirà da Semplici 

Avanti insieme. Né Juric né Italiano, tanto meno Ranieri. Sarà ancora lui, “Mister Provvidenza” Leonardo Semplici, l’allenatore del Cagliari, che riparte quindi dalla clamorosa salvezza che lo ha già consacrato nella storia del club rossoblù e nel cuore dei tifosi. Col chiaro intento di dare continuità a quel finale imprevedibile, gestire con meno apprensione la prossima stagione, valorizzare l’organico (soprattutto i più giovani) e magari scalare qualche posizione in classifica. Giusto due giorni di riflessione, da una parte e dall’altra. E proprio quando le due strade sembravano doversi separare sul più bello, ecco il punto d’incontro. Anzi, l’incontro. Decisivo, infatti, il faccia a faccia con il presidente Tommaso Giulini, ieri pomeriggio negli uffici milanesi della Fluorsid. Il 53enne tecnico fiorentino non solo non lascia, dunque. Più avanti potrebbe addirittura raddoppiare allungando sino al 2023 il suo contratto, già rinnovato in automatico a obiettivo raggiunto due domeniche fa con un turno d’anticipo.

La continuità

Tra le varie tentazioni per la panchina, quella di Juric è stata indubbiamente la più intrigante. Vecchio pallino di Giulini, che già lo aveva messo nel mirino tre estati fa, per poi virare, però, dritto su Maran. Anche stavolta la trattativa si è arenata sul nascere. Sullo sfondo, tra l’altro, c’era il Torino, disposto a offrire ponti d’oro al croato (con un ingaggio da 2 milioni netti a stagione) e al Verona che lo ha sotto contratto sino al 2023 e vorrebbe monetizzare un’eventuale risoluzione. Ma il nodo non era solo economico. L’arrivo di Juric, allenatore specifico, lasciava presagire una rivoluzione sia tattica che tecnica. E la stessa squadra - probabilmente - non è ancora pronta mentalmente dopo il grande shock (e flop) Di Francesco. Semplici sa già, invece, dove e come mettere mani. E la conferma se l’è conquistata sul campo, pezzo per pezzo. Sia lui che la società sono convinti, tra l’altro, che basti davvero qualche piccolo accorgimento per sollevare l’asticella. Anche sacrificando un big, magari uno tra Cragno (sul quale starebbe puntando forte la nuova Fiorentina di Gattuso, come ha svelato ieri il suo agente Battistini), Nandez e Joao Pedro o se stavolta Nainggolan non dovesse tornare dall’Inter (la speranza del Cagliari e del diretto interessato è che questo non accada, chiaramente).

Semplici soddisfatto

«L’incontro è andato bene», ha ammesso lo stesso Semplici intercettato all’uscita. Pantaloni bianchi, giacca nera e un sorriso smagliante. «Se sarò ancora l’allenatore del Cagliari? Credo di sì, è tutto a posto, direi. Ma su questo non c’è mai stato nessun dubbio. Da domani penseremo alla programmazione». Soddisfatto anche Giulini. «È dalla scorsa settimana che pensiamo alla riconferma», ha tenuto a precisare il patron rossoblù. «Ora dobbiamo programmare la prossima stagione, pensando al mercato. Dovremo fare qualche cessione e anche sistemare l'organico dove c'è qualche carenza». Già ieri sono state gettate le basi. Del resto, dalla scelta dell’allenatore dipendevano anche le strategie sul mercato del club rossoblù che dovrà valutare in primis quei giocatori di rientro dai vari prestiti e quelli in scadenza. Uno su tutti, Ceppitelli, che anche quest’anno ha avuto un’autonomia ridotta a causa degli infortuni (ha giocato la metà delle partite) ma ogni volta che è sceso in campo ha dimostrato di essere uno dei più affidabili. E come lui, tutti i protagonisti di quel finale pazzesco che, con la conferma di Semplici, Giulini vuole trasformare ora in un progetto.

22

I punti

conquistati dal Cagliari in 15 gare con Semplici in panchina. Con DiFra 15 in 23