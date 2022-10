Il Cagliari può riprendere la corsa 

Cagliari 2

Brescia 1

Cagliari (4-3-3) : Radunovic; Di Pardo, Goldaniga (1' st Capradossi), Altare, Carboni (17' st Barreca); Nandez (17' st Viola), Makoumbou, Deiola; Falco (31' st Millico), Luvumbo (17' st Pavoletti), Mancosu. In panchina Aresti, Obert, Zappa, Kourfalidis, Lella, Lapadula, Pereiro. Allenatore Liverani.

Brescia (4-3-2-1) : Lezzerini; Jallow (21' st Benali), Papetti, Adorni, Mangraviti (9' st Huard); Bertagnoli, Viviani (37' st van de Looi), Bisoli; Moreo, Galazzi (9' st Olzer); Ayé (21' st Bianchi). In panchina Andreanacci, Cistana, Nuamah, Niemeijer. Allenatore Gastaldello.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 10' Luvumbo, 33' Deiola; nel st 45' Olzer.

Note : ammoniti Galazzi, Olzer. Al 9' st espulso Bovo (vice allenatore Cagliari) per proteste. Spettatori 12.905, incasso 122.935 euro. Angoli 4-2 per il Brescia. Recupero 1' e 6'.

Orgoglio, testa e prova di forza. Così il Cagliari si riprende la Unipol Domus, affossa il Brescia di Cellino e accelera il passo dopo il pareggio di Marassi. Vince senza brillare ma sputa l’anima, la formazione di Liverani. Fa pace con se stessa e, oltre ai tre punti in classifica (fondamentali), ritrova la consapevolezza di poter interpretare da protagonista un torneo tanto insidioso quanto mediocre in fondo. La gestione della partita è abbastanza lineare nonostante la pressione emotiva e il valore dell’avversario, in vetta alla classifica sino a due settimane fa. L’approccio dei rossoblù aggressivo ma costruttivo allo stesso tempo. Con un gioco di squadra, anche se a prendersi la scena sono inevitabilmente Luvumbo e Deiola, autori dei gol che fissano il punteggio sul 2-1 (inutile il sigillo di Olzer al 90’). Una gran bella boccata d’ossigeno, anche se certi patemi restano. Ora nuovo banco di prova in trasferta, tra otto giorni ad Ascoli. Prima, però, c’è la sfida col Bologna in Coppa Italia, giovedì sera al Dall’Ara.

Primo tempo

Cambia ancora, Liverani, e a sorpresa lascia inizialmente in panchina sia Lapadula che Pavoletti schierando per la prima volta Falco titolare insieme a Luvumbo (in versione prima punta) e Mancosu. Gli undici rossoblù al via sono pertanto Radunovic, Di Pardo, Goldaniga, Altare, Carboni, Nandez, Makoumbou, Deiola, Falco Luvumbo e Mancosu. Sempre nel segno del 4-3-3. Schierato attraverso il 4-3-2-1, invece, il Brescia, che rompe a sua volta il ghiaccio con Lezzerini, Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti, Bertagnoli, Viviani, Bisoli, Moreo, Galazzi e Ayé. Avvio macchinoso e apatico, sino al vantaggio del Cagliari per gentile concessione del Brescia, al 10’. Pasticcio tra il portiere Lezzerini e il difensore Papetti, Mancosu si appropria così del pallone che poi Luvumbo deposita in rete. Il match non offre granché, i rossoblù trovano comunque con più facilità la via della porta. Lezzerini in presa sicura, stavolta, sul colpo di testa di Altare. Sempre di testa, Falco non trova poi lo specchio della porta. Ed è proprio l’ex Stella Rossa a impostare l’azione del raddoppio, al 33’: prima Luvumbo poi Nandez accompagnano il pallone sul cross di Di Pardo, sotto porta spunta Deiola che insacca indisturbato. Brescia sotto shock. Al 40’, con Viviani, su punizione, il primo squillo dei lombardi: il tiro è angolatissimo, ma Radunovic ci arriva e devia in angolo.

Ripresa

Goldaniga è costretto a uscire già nell’intervallo, al suo posto Capradossi. La palla del tris, dopo una straordinaria progressione di Nandez, passa per il destro di Deiola che, però, calcia addosso al portiere. Gli ingressi di Huard, Olzer e Bianchi sembrano dare coraggio e metri preziosi al Brescia che abbaia, però, senza mordere. Liverani prova così a plasmare il Cagliari prima con Viola e Barreca, poi con Pavoletti, infine con Millico. Ed è proprio quest’ultimo a sfiorare il 3-0 in contropiede: decisivo l’intervento di Olzer che al 90’ poi, sfrutta una “bambola” rossoblù rendendo più concitati i sei minuti di recupero. Tutto è bene, però, quel che finisce bene.

RIPRODUZIONE RISERVATA

