Il Cagliari non disturba il Napoli  

Tanto, troppo Napoli per il Cagliari di questi tempi: al “Maradona” finisce 2-0 e poteva andare anche peggio, per la superiorità espressa dalla squadra di Spalletti. Segna Osimhen dopo 11 minuti, raddoppia Insigne su rigore nella ripresa, prima e dopo un monologo dei padroni di casa, sempre in controllo. Mazzarri ha proposto un Cagliari nuovo, con una punta e un massiccio sbarramento in mezzo al campo, nella seconda parte le sostituzioni non hanno cambiato faccia alla sfida. Venerdì sera arriva il Venezia alla Unipol Domus.