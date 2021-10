Il Cagliari non c’è, la Fiorentina dilaga 

Cagliari non pervenuto a Firenze. I rossoblù non ripetono la bella prova con la Sampdoria e vengono travolti dalla Fiorentina sempre padrona della situazione. A sbloccare il risultato un rigore trasformato da Biraghi. Poi i viola hanno legittimato il vantaggio, costruendo gioco e occasioni. Di Gonzalez il raddoppio, di Vlahovic (nella foto contrastato da Carboni), a inizio ripresa, il suggello a una sfida senza storia. Mazzarri deve rimettere a posto i cocci della squadra (ieri ko Nandez e Caceres) in tempo per la sfida di mercoledì alla Roma di Mourinho.