Il Cagliari nel segno di Altare 

La prima volta non si scorda mai. Se poi quella prima volta arriva al minuto 99 della gara più importante, fin qui, e consente di tenere accesa la fiammella della speranza, entra di diritto nei ricordi di sempre nella vita di Giorgio Altare. Che a Salerno, con il Cagliari ormai avvolto dalle fiamme dell'inferno, ha tirato fuori un colpo di testa vincente, capace di ridare fiato ai desideri di salvezza rossoblù.

Re Giorgio

Da qualche minuto, Agostini gli aveva chiesto di buttarsi in avanti, quasi centravanti aggiunto per andare a prendere i tanti lanci della disperazione sparati verso la difesa della Salernitana. E al 99', ecco accendersi la luce: calcio d'angolo di Baselli dalla destra, mischia a centro area, mentre Altare fa quasi un passo indietro. E la palla arriva proprio sulla sua testa, precisa, tanto che il difensore cresciuto nelle giovanili del Milan e arrivato dall'Olbia non deve neanche saltare. Basta tenere la posizione, mentre Coulibaly praticamente gli rimbalza addosso, per poi indirizzare la palla verso la porta dei campani. Sepe ci prova, ma non ci riesce, è gol. E Altare non capisce più nulla, morde la maglia e corre all'impazzata, mentre i compagni, compresi quelli schizzati in campo dalla panchina, gli saltano addosso. Perché quel gol, il suo primo gol in Serie A, permette al Cagliari di dare ancora un senso alla partita di domenica contro l'Inter.

Presente

Centonovanta centimetri d'altezza, fisico da corazziere, un rinnovo del contratto fino al 2026 strappato con il sudore, magari non proprio aggraziato nei movimenti. Ma ci sarà un motivo se Mazzarri prima e ora Agostini non ci rinunciano. A Salerno, l'ex numero 31 lo ha scelto per completare il terzetto difensivo con Ceppitelli e Lovato. E Altare ha risposto a modo suo, con grande applicazione difensiva, mettendoci il fisico e il senso della posizione, andando a calamitare ogni palla recapitata nella sua zona, sul centrosinistra del Cagliari. Ben cinque i palloni recuperati, anche se poi non sempre sono stati giocati al meglio. Anche per questo, gli avversari lasciano spesso a lui lo spazio per l'impostazione. Ma Agostini ora chiede di giocare maggiormente il pallone, recapitandolo ai centrocampisti, piuttosto che spararlo nel mucchio.