«Il Cagliari ne verrà fuori» 

«A me pare che i giocatori ci siano, sono tutti buoni. Più che un problema di difesa lo vedo in fase di non possesso: quando si prendono così tanti gol è dovuto all'equilibrio della squadra».

«Per il Cagliari sono sempre fiducioso: guardando la rosa e quanto fatto in alcune partite le qualità per venirne fuori ci sono». L'ex capitano Matteo Villa è sicuro: la squadra di Liverani può superare l'attuale momento no e rimettersi in corsa. Magari già venerdì al Ferraris, in una partita dove è doppio ex: giocò al Genoa nel 2003-2004, dopo i dieci anni in Sardegna dal 1991 al 2001. E, parlando di chi come lui ha vestito le due maglie, dà un consiglio: Lapadula e Pavoletti in coppia, anziché l'uno o l'altro.

«Per il Cagliari sono sempre fiducioso: guardando la rosa e quanto fatto in alcune partite le qualità per venirne fuori ci sono». L'ex capitano Matteo Villa è sicuro: la squadra di Liverani può superare l'attuale momento no e rimettersi in corsa. Magari già venerdì al Ferraris, in una partita dove è doppio ex: giocò al Genoa nel 2003-2004, dopo i dieci anni in Sardegna dal 1991 al 2001. E, parlando di chi come lui ha vestito le due maglie, dà un consiglio: Lapadula e Pavoletti in coppia, anziché l'uno o l'altro.

Villa, come valuta l'avvio di stagione del Cagliari?

«Mi sembra che le prime giornate siano andate discretamente bene, anche con partite importanti dove ha fatto risultato pieno. Pensavo avesse preso la strada giusta, poi ci sono state le ultime due sconfitte deludenti. Di positivo vedo una rosa di grande qualità, di negativo mi sembra che si stia facendo un po' troppa fatica in difesa».

Le difficoltà difensive delle ultime gare sono dovute più ai singoli o all'assetto?

«A me pare che i giocatori ci siano, sono tutti buoni. Più che un problema di difesa lo vedo in fase di non possesso: quando si prendono così tanti gol è dovuto all'equilibrio della squadra».

Liverani dovrebbe cambiare qualcosa?

«Quando un allenatore ha la squadra davanti tutta la settimana è in grado di mettere in campo la miglior formazione. Poi, ricordando cosa mi era successo, forse non sono ancora entrati nella mentalità della Serie B. Non è superbia, ma quando una squadra come il Cagliari fa per tanti anni la A fatichi un po' a immedesimarti nella nuova categoria».

Pavoletti e Lapadula: meglio uno solo o entrambi?

«Proverei a farli giocare entrambi, due punte e un trequartista, perché si possono anche completare assieme. Sono degli ottimi attaccanti, hanno sempre fatto gol in carriera. Potrebbe essere una soluzione».

Ritiene possibile riprendersi e lottare per la promozione diretta?

«La qualità c'è, ci sono giocatori come Nández e Pavoletti più Mancosu che è un ottimo acquisto. Come valore la rosa è fra le migliori della B: è solo questione di mentalità. Sembra facile ma non lo è: nel 1997 c'era capitato di essere un po' spaesati le prime partite. Prima la squadra si calerà nella mentalità della B prima riuscirà a uscire dal momento no».

Venerdì il Genoa, anch'essa retrocessa l'anno scorso. Qual è la chiave per sbloccarsi?

«Sembra banale ma purtroppo è così: serve riprendere subito continuità di risultati, uscendo fuori da questa situazione delle ultime due partite. Bisogna venirne fuori, per farlo servono i risultati: trovarne uno, magari anche fortunoso, e poi proseguire».

C'è qualche Genoa-Cagliari che ha giocato e ricorda in maniera particolare?

«Ricordo molto bene la prima volta, nel 1991: io e Festa marcammo Skuhravy e Aguilera. Era uno stadio che ci portava bene, nei primi anni Novanta riuscivamo spesso a tornare a casa coi tre punti. Speriamo che succeda anche venerdì».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata