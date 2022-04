«Il Cagliari merita di salvarsi» 

Uno sguardo alla gara di oggi col Verona, ma anche alla partita persa contro il Genoa. Mazzarri carica e lancia messaggi. «Sono carico e arrabbiato perché ho rivisto quello che è successo a Marassi. Spero di trasmettere questa carica ai ragazzi e che finalmente gli episodi ci diano ragione». Il ko con la squadra di Blessin, entrato nella sua lista nera, non l'ha ancora mandato giù. «Brucia la sconfitta, non la prestazione. Questa è un'annata complicata, loro hanno fatto mezzo tiro nel primo tempo, nel secondo ho fatto i cambi per vincerla e invece è andato tutto storto. Anche l'episodio arbitrale...». Una storia fatta con i “se”, perché Mazzarri guarda ancora più indietro: «Nel calcio ci possono essere gli errori degli allenatori, quelli dei giocatori e gli errori degli arbitri, le componenti che vanno in campo. Io spero sempre che gli errori si compensino, ma riguardando alle partite giocate, ci mancano almeno 4-6 punti».

«Restiamo tutti uniti, perché il Cagliari, per come sta giocando, merita di salvarsi. Abbiamo perso punti un po' per colpa nostra e un po' per errori di altri, ma meritiamo di stare in questa categoria più di altri. Ora giochiamo quattro finali e cerchiamo di arrivare al traguardo con le braccia alzate». Il Walter Mazzarri Show dura circa 38 minuti, una conferenza-fiume col tecnico di San Vincenzo grande protagonista. E con un'idea fissa, salvare il Cagliari, alla faccia di tutto e tutti.

La rabbia di Walter

Avviso all'arbitro

Oggi a dirigere Cagliari-Verona ci sarà l'internazionale Orsato: «Un grande arbitro, siamo tutti più tranquilli. Ma se a Genova avessimo fatto gol sul palo di Joao o avessimo avuto quel rigore avremmo poi magari anche raddoppiato in contropiede, loro erano stanchi. E quei 3 punti avrebbero fatto la differenza. Ora l'importante è che gli arbitri facciano attenzione al Var. Comunque, ripeto, gli errori capitano a tutti». Prende fiato e riparte Mazzarri: «Abbiamo un piccolo vantaggio, quei tre punti. Ai ragazzi ho detto di stare tranquilli, anche perché quelle sei sconfitte nelle ultime sette partite loro le hanno già dimenticate. Altro che fragilità psicologica! Serve fiducia, ottimismo. E poi avremo il nostro grande pubblico al nostro fianco e tutti insieme dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte».

Sfida a tutto campo

C'è solo un risultato, la vittoria: «A quattro partite dalla fine, contano solo i punti. Penso solo a noi, non agli altri. Sento parlare di chi ha vinto tre partite, ma noi a inizio ritorno abbiamo fatto 15 punti. Troviamo il Verona, la grande rivelazione del campionato, senza troppi patemi di classifica. Serve una partita aggressiva per fare il massimo. Ma la squadra è viva e col nostro pubblico sarà ancora più viva. Dovremo pressare e vincere tutti i duelli individuali contro una squadra che gioca come noi. Ma questo Cagliari è in credito con la fortuna. Da qui alla fine spero di avere episodi fortunati. A Genova i ragazzi erano neri, gli ho detto di star tranquilli, perché ci salveremo. E ora spero che siano carichi a palla per battere il Verona».

