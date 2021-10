Il Cagliari in piena emergenza infortuni 

Nandez si è fermato a metà ripresa, con la vittoria ormai messa in cassaforte dalla Fiorentina. Un fastidio muscolare, il segno alla panchina e il cambio, per favorire l’esordio del giovane Obert. Nandez si sottoporrà questa mattina a esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Praticamente certo il forfait nella gara contro la Roma di domani sera (inizio ore 20,45), si spera che gli accertamenti non evidenzino delle lesioni, che priverebbero il Cagliari e Mazzarri di un giocatore insostituibile. «Purtroppo – ha spiegato il tecnico nel dopo partita – Nahitan paga le tante partite giocate in questo periodo». Sfruttato sia dalla Celeste (sempre in campo nelle tre sfide di qualificazione ai Mondiali) e gettato immediatamente nella mischia, a un giorno e mezzo dal rientro, contro la Samp fino alla fine, anche Nandez ha dimostrato di essere umano e ha pagato dazio.

Domenica pomeriggio, nel dopo gara di Firenze, l’allenatore toscano ha mostrato la faccia dei momenti più bui. Perché la sconfitta, la terza della sua gestione, brucia e perché il ko del Franchi si porta in allegato anche una situazione legata agli infortuni quasi disperata. «Faremo la conta per capire chi potrà giocare», ha ripetuto più volte. E l’operazione recupero è scattata ieri mattina. I rossoblù, rientrati domenica sera in sede, hanno dormito a casa e si sono presentati ad Asseminello la mattina. Defaticante per chi ha giocato, allenamento normale per chi è rimasto fuori o ha giocato poco. Non tanti, a dire il vero. E le attenzioni principali erano rivolte a quei giocatori che sono andati a ingrossare la lista degli osservati speciali dello staff medico. Gli ultimi ingressi sono gli uruguaiani Godin, Caceres e Nandez e proprio Nahitan è quello che preoccupa maggiormente. Oliva, invece, è tornato nel gruppo.

In casa Cagliari è scattato l’allarme rosso. Non solo per una classifica che, dopo un quarto di stagione, vede i rossoblù ancorati al penultimo posto. Domani, infatti, alla Domus arriva la Roma di Mourinho e Mazzarri rischia di doversi affidare a una squadra incerottata e senza pedine fondamentali.

EL Leon ferito

Guai uruguaiani

E ai tanti impegni è legata anche l’indisponibilità di Godin, che dopo aver giocato tutta la gara col Venezia e le tre sfide mondiali con l’Uruguay, è stato schierato da titolare anche contro la Samp. Troppo per un giocatore di 35 anni che deve convivere con una infiammazione al tendine rotuleo, problema che lo ha costretto a fermarsi prima di Firenze. E si è fermato anche Caceres, che però ha dovuto alzare bandiera bianca per una botta alla caviglia, lasciando il campo dopo 24’. Se per Nandez le possibilità di recupero sono praticamente nulle, per i due connazionali si proverà fino all’ultimo e qualcosa in più si capirà nell’allenamento in programma questo pomeriggio. Ma l’ultima parola la darà la rifinitura di domani mattina, a poche ore dalla gara.

Strootman c’è

Fuori Nandez e Dalbert, in dubbio Caceres e Godin, le buone notizie per Mazzarri arrivano dal grande ex di domani, Strootman. L’olandese, che si è fermato per un fastidio al ginocchio, sembra pienamente recuperato e domani sera, in una gara che il Cagliari non può permettersi di toppare, potrebbe essere regolarmente al suo posto.

