Il Cagliari in campo in tre continenti 

Mazzarri procede a tappe forzate. Doppie sedute giornaliere per tre giorni, con l'obiettivo di far correre il Cagliari nel modo migliore per interpretare il suo calcio, lavoro completo su gambe e testa, tra preparazione atletica e tattica. Un “regalo” della sosta, che permette all'allenatore livornese di passare alla pratica dopo lo studio obbligato nelle prime quattro partite giocate di corsa. Tutto bellissimo, se non fosse che il Cagliari su cui ha buttato le mani è una squadra ridotta ai minimi termini. Acciaccati e infortunati, ma soprattutto otto giocatori che dopo la gara col Venezia hanno fatto i bagagli e sono partiti, dividendosi nei tre continenti per giocare con le rispettive nazionali. Assenze pesanti, perché tra gli otto ci sono sei titolarissimi e alcuni di loro più di altri avrebbero avuto bisogno di lavorare, per recuperare quella preparazione saltata totalmente (Caceres e Keita Baldé) o parzialmente (Godin e Nandez) in estate.

Otto bastano

Il Cagliari vede i suoi giocatori in tre continenti. In Europa ci sono i due azzurrini Bellanova e Carboni, in Romania Marin. Poi il Sudamerica, con i quattro uruguaiani Caceres, Godin, Nandez e Pereiro, e infine l'Africa, con Keita Baldé tornato a vestire la maglia del Senegal. Basta vedere la formazione che, nell'ultima uscita, ha pareggiato col Venezia per capire quanto Mazzarri possa aver apprezzato, si fa per dire, le convocazioni dei suoi ragazzi.

La telenovela

Un classico su questi schermi, l'odissea che attende i quattro uruguaiani. L'ultima volta, dopo tre partite in otto giorni, l'allora padrone della panchina rossoblù Semplici perse il Faraone, tornato con un problema al tendine, e fu costretto a far partire dalla panchina, con scarsi risultati, Caceres, Nandez e Pereiro. Difficilmente Mazzarri potrà fare diversamente. L'Uruguay è atteso da un trittico di partite decisivo per la qualificazione ai Mondiali, con Colombia a Montevideo (questa notte all'una ora italiana, con la possibilità di staccare i Cafeteros), Argentina a Buenos Aires (la notte italiana tra il 10 e l'11) e Brasile a Manaus (le 2,30 italiane del 15). I quattro arriverebbero a Elmas la notte del 16 (collegamenti aerei permettendo), a poche ore dalla gara con la Samp (le 12,30 di domenica 17), quindi senza neanche un allenamento e con un volo transoceanico sulle spalle.