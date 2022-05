Finisce male, malissimo, la stagione tormentata del Cagliari. Serie B, un incubo per i tifosi, per l’ambiente: i rossoblù tornano nel secondo campionato nonostante la diretta rivale, la Salernitana, avesse spianato la strada al Cagliari facendosi travolgere in casa dall’Udinese. Contro il Venezia già retrocesso, la squadra di Agostini non è riuscita a segnare nemmeno un gol.