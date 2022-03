Il Cagliari è tornato sulla terra 

Definirlo un campanello d’allarme magari è eccessivo, ma qualcosa si è incrinato, evidentemente. Nelle gambe, nella testa. Nell’approccio al match. Le sconfitte contro Lazio e Spezia sono completamente diverse tra loro, per come sono maturate, per il tipo di difficoltà incontrate, persino per l’impatto ambientale. Ma si trascinano dietro lo stesso magone, lo stesso disagio, gli stessi timori e, soprattutto, le stesse incognite. In entrambe le partite il divario in campo è stato talmente evidente, sin dai primi minuti, a tratti schiacciante, e non solo per i cinque gol subiti in 180 minuti (nonostante, tra l’altro, le prodezze di Cragno) senza segnarne nemmeno uno. Come se il Cagliari stesse tirando il fiato dopo quell’accelerazione pazzesca, tra gennaio e febbraio, che - nel ridare punti, autostima, coraggio e il quartultimo posto - ha tolto, allo stesso tempo, energie preziose, sia fisiche che mentali. O molto più semplicemente, essendo così giovane e sotto molti punti di vista acerba, questa squadra, sbocciata in fretta e furia nel 2022, deve ancora ritrovarsi nelle situazioni più ostili. Nel frattempo, così come Mazzarri studia in modo maniacale l’avversario, anche gli altri hanno capito quali sono i pregi e i difetti dei rossoblù e al momento non sembra esserci un Piano B.

La concorrenza

Niente drammi, per carità. Del resto, era abbastanza improbabile che il Cagliari mantenesse lo stesso ritmo sino alla fine della stagione e in classifica, in fondo, non è cambiato poi tanto. C’è chi sta peggio, chi molto peggio. Tutte (o quasi) le dirette concorrenti sembrano essersi anch’esse arenate e resta il +3 sul Venezia (che deve, però, ancora scendere in campo, stasera all’Olimpico contro la Lazio). E le insidie del calendario (sulla carta impietoso, tra la prossima gara col Milan, la successiva a Udine e l’altra in casa contro la Juventus) sono relative: i rossoblù hanno dimostrato di tirar fuori il meglio di loro proprio nelle situazioni più avverse. Devono, però, ritrovare subito la compattezza, la sinergia e quelle certezze che hanno reso possibile la rinascita dopo un girone d’andata shock. Su tutte, Joao Pedro. Il capitano non segna dalla gara con la Fiorentina e la nuova posizione sembra averlo disarmato, oltre a esporlo alle intemperie. Troppo lontano dalla porta (a discapito dello stesso Pavoletti, l’altro ieri), alla ricerca continua di palle sporche e centimetri di libertà. Non è più lui, insomma, il fulcro della manovra rossoblù. E svanito (per ora) l’effetto Pereiro, là davanti si è spenta la luce. A La Spezia solo palle lunghe, nemmeno uno straccio di cross. Tutto abbastanza prevedibile, insomma. E inutile.

Scenari