Il Cagliari dal paradiso all’inferno 

Pomeriggio da incubo alla Unipol Domus. Il Cagliari, con diverse novità e tanti titolari fuori, va avanti 2-0 con Joao su rigore e Ceppitelli (nella foto). Ma poi i rossoblù sprofondano e la gara prende un’altra piega: tre disattenzioni della difesa regalano un inatteso trionfo al Genoa di Ballardini, davanti a un pubblico dapprima festante e poi ammutolito. Per il Cagliari un punto in tre partite, sulla panchina di Semplici (in discussione) interviene Giulini: sono ottimista, andiamo avanti. Domenica difficile trasferta a Roma contro la Lazio.