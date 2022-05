Il Cagliari chiude con gli occhi lucidi 

Cagliari 1

Inter 3

Cagliari (4-3-1-2) : Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Altare (33’ st Carboni), Lykogiannis; Marin (33’ st Baselli), Grassi, Dalbert (40’ st Pereiro); Rog (10’ st Nandez); Pavoletti, (10’ st Keita Baldé), Joao Pedro. In panchina Aresti, Lovato, Walukiewicz, Zappa, Deiola, Strootman, Luvumbo. Allenatore Agostini.

Inter (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (25’ st D’Ambrosio); Darmian (25’ st Dumfries), Barella (13’ st Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (25’ st Correa), Lautaro Martinez (40’ st Sanchez). In panchina Cordaz, Radu, Dimarco, Ranocchia, Gosens, Vidal, Caicedo. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : nel pt 25’ Darmian; nel st 6’ e 39’ Lautaro Martinez, 9’ Lykogiannis.

Note : ammoniti Darmian, Calhanoglu. Spettatori 15.443, incasso 442.079 euro. Angoli 5-2 per l’Inter. Recupero 2’ pt-5’ st.

In ginocchio con gli occhi lucidi, gli sguardi persi nel vuoto e quel maledetto senso di impotenza che toglie respiro e fiducia. Finisce così Cagliari-Inter, con i rossoblù sconfitti, devastati dai rimpianti e sull’orlo del baratro. Non bastano, dunque, una prova di rabbia e orgoglio e la spinta dei quindicimila della Domus per centrare l’impresa. L’Inter ha un altro passo e non fa sconti, vuole giocarsi sino in fondo le proprie chance per lo scudetto (per quanto risicate) e si porta a Milano l’intera posta in palio grazie a un gol di Darmian e una doppietta di Lautaro Martinez. Rendendo così vana la prima rete stagionale di Lykogiannis e spingendo a -2 dal quartultimo posto la squadra di Agostini che, per evitare la retrocessione in Serie B, dovrà battere ora il Venezia in trasferta all’ultima giornata e sperare cha la Salernitana non vada oltre il pari in casa con l’Udinese. Coincidenza diabolica ma ancora possibile.

Primo tempo

Stavolta Agostini cambia davvero e passa al 4-3-1-2, lasciando in panchina Lovato e rilanciando Dalbert. Linea difensiva a quattro davanti al portiere Cragno, con Bellanova a destra, Lykogiannis a sinistra, Ceppitelli e Altare al centro. Marin e Dalbert ai fianchi del regista Grassi, Rog tra le linee alle spalle della coppia Joao-Pavoletti. Schierata attraverso il 3-5-2, invece, la squadra di Inzaghi, al via con Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, il grande ex Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko e Lautaro. Nerazzurri in formazione tipo, dunque, e subito pericolosi, tra il tentativo di Perisic deviato in angolo da Cragno (dopo 3 minuti) e il tiro al volo di Calhanoglu tra le braccia dello stesso portiere. Avvio esplosivo anche dall’altra parte del campo, con una pressione asfissiante sui portatori di palla dell’Inter. Nasce così il fendente di Lykogiannis sul quale ci arriva allungandosi Handanovic. Ci prova poi Marin da buona posizione senza, però, inquadrare lo specchio della porta. Il Cagliari sembra tenere botta, poi l’Inter preme sull’acceleratore e salta il banco. Annullato un gol a Skriniar, che dopo aver colpito il palo, tocca il pallone con una mano mentre lo trascina in rete col corpo. Decisivo il Var. Al 25’ gli ospiti passano ancora, e stavolta non ci sono dubbi: sul cross di Perisic lo stacco imponente di Darmian che anticipa Lykogiannis e insacca di testa. I rossoblù accusano il colpo e rischiano di andare sotto altre due volte prima dell’intervallo. Reattivo Cragno sul tocco di punta di Lautaro. Ancora l’argentino colpisce il palo e sulla ribattuta costringe il numero 28 rossoblù a una paratona. Nel frattempo, il Cagliari è passato al 3-5-2.

Ripresa

L’Inter va di fretta. Già al 6’ il raddoppio: chirurgico il lancio di Barella per il solito Lautaro che si fa beffa di Altare e batte Cragno. Il diagonale vincente di Lykogiannis, dopo soli tre minuti, riapre il match e sembra ridare coraggio alla squadra. Prova a dare la scossa anche Agostini dalla panchina inserendo Nandez e Keita mentre Inzaghi sostituisce Barella con Gagliardini e butta nella mischia Dumfries, a seguire D’Ambrosio e Correa. Ma la partita sembra essersi incartata, ormai. Dentro poi Carboni e Baselli. Ma a trovare il gol è ancora l’Inter con Lautaro che firma la doppietta con un delizioso pallonetto sull’assist di Gagliardini. Nel finale spazio anche a Pereiro da una parte e Sanchez dall’altra. Ma i titoli di coda sono impietosi. Come i fischi.

