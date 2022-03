Il Cagliari arbitro dello scudetto 

La corsa a tre per il titolo (col quarto incomodo, la Juventus) e senza più distrazioni europee (in lizza sono rimasti solo i bianconeri) non agevola certo Joao Pedro e compagni, che magari speravano di trovare le tre big che passeranno per l’Isola deconcentrate o risparmiate. Già col Napoli, neanche un mese fa e in un momento cruciale per i partenopei (se avessero vinto, sarebbero andati in testa alla classifica) hanno dimostrato di poter reggere il confronto giocando una delle gare più intense ed emozionanti. Tradotto: il Milan trasmette ansia al solo pensiero, ma la partita, sabato sera, è tutta ancora da giocare. E l’effetto Domus può fare la differenza in questo avvincente finale di torneo, complice anche la capienza allargata al 75%, con dodicimila spettatori quindi (in stadi piccoli come la Domus, si sentono tutti, dal primo all’ultimo). Già nelle prossime ore potrebbe consumarsi il terzo “tutto esaurito” stagionale, anche se rispetto ai precedenti, ci sarà una buona percentuale di tifosi rossoneri sardi.

Unipol Domus Grandi Eventi. Sale l’asticella nello stadio del Cagliari dove la squadra di Mazzarri giocherà cinque delle ultime nove partite, tutte contro formazioni di alto livello. Sarà arbitro dello scudetto, dunque, contro Milan, Juventus e Inter. E dovrà vedersela anche con due delle rivelazioni del campionato, Sassuolo e Verona, che nel girone di ritorno viaggiano a un ritmo pazzesco e sognano la qualificazione in Europa League. Spavaldo davvero, il destino. Con un calendario chirurgico, considerato poi che i rossoblù avranno solo scontri diretti in trasferta, con Udinese, Genoa, Salernitana e Venezia.

Incognite e speranze

Fare calcoli oggi non ha molto senso, potrebbero persino deviare l’attenzione, e non a caso Mazzarri è allergico alle tabelle di marcia. Tra l’altro, proprio quando il programma sembrava improponibile (vedi il trittico di gare con Atalanta, Empoli e Napoli), il Cagliari ha tirato fuori il meglio di sé stravolgendo i pronostici. Una cosa è certa, però: almeno quattro vittorie dovrà conquistarle, da qui al 22 maggio. E il nome dell’avversario diventa un dettaglio: siamo agli sgoccioli ormai, ogni gara può essere quella decisiva.

Effetto Domus

Appesi al destino

Dopo il Milan, sarà la volta della Juventus, il 10 aprile. Una settimana dopo, quindi, il derby d’Italia con l’Inter che potrebbe averla rilanciata nella lotta scudetto (o esclusa definitivamente). Per gli stessi nerazzurri, invece, la tappa isolana sarà la penultima del campionato, il 15 maggio, e potrebbe essere anche l’ultimo treno per agganciare o superare il Milan. Anche in questo caso, però, il distacco dalla vetta potrebbe essere incolmabile a quel punto. Appesi al destino, insomma. La reale difficoltà del calendario si scoprirà solo cammin facendo. Per quanto le problematiche restino a prescindere, eccome, contro squadre di questo spessore. Con il Sassuolo dei miracoli e il Verona del “Cholito” Simeone (che tornerà per la prima volta da ex) le due partite più abbordabili, almeno sulla carta. Queste sì, da vincere, costi quel che costi.

