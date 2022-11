Il Cagliari al piccolo trotto 

Pomeriggio da brividi quello di ieri ad Asseminello, nel test in famiglia vinto 4-0 dal Cagliari contro la Primavera di Michele Filippi. Brividi per il primo vero freddo stagionale e per un malore che ha colpito il giovane Michele Masala, dopo circa 30 minuti della seconda frazione. L'attaccante rossoblù è stato subito soccorso dallo staff sanitario, guidato dal dottor Roberto Mura, e poi trasportato in ambulanza al Brotzu. Sempre cosciente, Masala è stato sottoposto ad accertamenti a scopo precauzionale, per poi tornare a casa.

Cagliari sperimentale

Più che un vero test, quello di ieri contro la Primavera è stato quasi uno sfogo dopo una settimana di duro lavoro, con due doppie sedute. Oltre a Pavoletti, Goldaniga e Falco, che stanno completando il lavoro di recupero dai rispettivi infortuni, Liverani ha rinunciato ad Aresti, Deiola, Nandez e Lapadula, tutti impegnati in un lavoro personalizzato programmato. Fuori anche i nazionali Obert, Kourfalidis e Griger. Davanti a oltre 500 spettatori infreddoliti, ecco uno schieramento sperimentale, con Dossena-Capradossi inedita coppia centrale, Zappa e Carboni sugli esterni, Makoumbou in regia affiancato da Lella e Rog e, davanti, una coppia di giovanissimi, quella formata da Vinciguerra e Luvumbo (37 anni in due) col sostegno del ritrovato Mancosu.

Luci e ombre

La partita del numero 5 rossoblù dura appena 20', il tempo di prendere una botta e uscire a scopo precauzionale, sostituito da Cavuoti. Il primo tempo si chiude sul 2-0, con Rog grande protagonista. Il croato prima realizza su rigore (25') e poco dopo raddoppia (28') con un inserimento da mezzala, il ruolo dove più si sente a proprio agio, su cross di Zappa e finta di Luvumbo. Niente gol invece per l'attaccante per l'angolano, fermato, come anche Vinciguerra, dalla traversa. Dall'altra parte, il portiere Radunovic passa un tempo guardare la gara da lontano, non è mai impegnato da Konaté e Kosiqi, ma sbaglia qualche appoggio con i piedi.