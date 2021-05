È la nuova frontiera criminale nel campo dei furti su commissione: rubare le marmitte catalitiche dalle auto per ricavarne preziosissimi grammi di palladio e platino. Il fenomeno, ben conosciuto negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Spagna, è approdato da mesi anche nel sud Italia. E ora anche in città: lunedì sera gli agenti delle volanti hanno notato due cagliaritani “al lavoro” sotto una Mercedes. Stavano staccando la marmitta da consegnare poi a qualcuno che ne avrebbe ricavato i metalli di valore. Sono stati denunciati. Ma ora la Polizia è al lavoro per scoprire chi possa aver commissionato il furto e chi gestisca il giro d’affari.

L’allarme

Gli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, sono intervenuti dopo la segnalazione di una serie di movimenti sospetti nel piazzale alla fine di via Machiavelli. Hanno così bloccato un 28enne e un 26enne che stavano armeggiando sotto un’auto ferma nello sterrato. E per agire di nascosto avevano parcheggiato la loro vettura accanto alla Mercedes, il loro obiettivo. Quando hanno visto i poliziotti hanno cercato di nascondersi, senza riuscirci. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che i due stavano tentato di smontare la marmitta della vettura con un seghetto. Recuperati tutt gli strumenti da lavoro. Per i due è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.

Il mercato

Ma perché i due stavano provando a impadronirsi del catalizzatore? Il business delle marmitte rubate, ben conosciuto in altre Regioni del Mezzogiorno italiano, è ufficialmente sbarcato anche in città. Ogni pezzo portato via con un lavoro certosino, e non semplice, permette guadagni che possono superare i cento euro fino ad arrivare ai 400. Perché dal catalizzatore di alcune vetture, in particolare suv e veicoli di determinate case automobilistiche, è possibile estrarre quantitativi di platino, palladio e rodio. Una volta staccato dall’auto – con danni importanti – il pezzo viene portato da qualcuno per la successiva lavorazione. La razzia dei catalizzatori sta conoscendo un incremento notevole. Inizialmente i furti sono iniziati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna: soltanto nel 2020 gli episodi sono aumentati del 70 per cento rispetto all’anno precedente. Anche in Francia e Spagna il mercato è in forte espansione. E le organizzazioni criminali si sono attrezzate anche in diverse zona del Sud Italia.

I guadagni

A Napoli, Roma e Lucca le auto danneggiate sono sempre di più. E ci sono stati imponenti ritrovamenti di marmitte rubate per valori di decine di migliaia di euro. A seconda del tipo di pezzo si possono recuperare un grammo e mezzo di platino, quasi uno di palladio (ma in alcuni casi si arriva anche a tre) e piccoli quantitativi di rodio. Così un catalizzatore può rendere tra i 100 e i 400 euro.

Nel mirino finiscono soprattutto le auto con più di tre anni di vita perché quelle di ultima generazione non hanno materiali preziosi.

E anche a Cagliari c’è qualcuno che si è buttato nel business criminale delle marmitte rubate. L’episodio di lunedì sera ne è la prima conferma.

400

euro

il possibile guadagno dal furto di una marmitta catalitica

3

grammi

di palladio, il quantitativo che si può ottenere dalla “lavorazione” di un catalizzatore d'auto