Il bus si ferma in periferia: è polemica 

Quando i bus tornano da Cagliari le fermate sono tutte in periferia, costringendo i pendolari che abitano dall’altra parte di Sestu ad attraversare praticamente l’intera città. Prima le proteste di studenti e lavoratori che usano mezzi pubblici, poi anche un volantino fatto girare dall’opposizione per criticare la decisione di diversificare il percorso delle corriere dell’Arst: quelle che vanno da Sestu a Cagliari passano in mezzo alla città e le fermate si trovano pressoché equidistanti per tutti i residenti, ma quando si torna dal capoluogo i bus passano in periferia, costringendo i passeggeri a scendere anche a chilometri da casa.

Il volantino

A mostrare quanto accade, in un volantino distribuito in città, sono stati i gruppi d’opposizione: Partito Democratico, Progetto per Sestu, Siamo Sestu e Impari po Sestu. «Vogliamo evidenziare alla cittadinanza», fa sapere il consigliere comunale Fabio Pisu, «l'urgenza di modificare il tracciato del trasporto extraurbano di collegamento con Cagliari, deciso dall'attuale amministrazione ormai da tempo». E basta dare uno sguardo al percorso dei bus per capire a quanta distanza in alcuni casi transitino dai quartieri più popolosi. «Le vie principali della viabilità pubblica sono state abbandonate», scrive il consigliere, riferendosi alle vie Monserrato, Vittorio Veneto, Gorizia nella tratta che da Cagliari torna a Sestu. «C’è tutta una parte», prosegue Pisu, «quella che si sviluppa da via Giulio Cesare verso via San Gemiliano, che, precedentemente, era servita da più fermate e ora non ne ha neanche una. Invitiamo l'amministrazione a modificare a più presto il percorso dell’Arst, all'interno della città, per consentire a tutti i cittadini di poter usufruire del servizio».

Si tratta con l’Arst

L’amministrazione non nasconde i disagi. «I recenti lavori relativi alla rete gas, alla fibra ottica, alla realizzazione dei marciapiedi della via San Gemiliano e quelli attuali della via Cagliari», fanno sapere il vicesindaco Massimiliano Bullita e l’assessore Emanuele Meloni, il primo responsabile anche delle deleghe dei trasporti il secondo dei lavori pubblici, «hanno imposto delle sostanziali variazioni al percorso dei pullman nella nostra cittadina, creando dei disagi che ancora oggi non sono del tutto recuperati. Per questo motivo abbiamo aperto un’interlocuzione con L’Arst affinché venisse individuato un nuovo percorso anche alla luce delle limitazioni di alcune strade e si agevolasse al massimo l’accesso al servizio di trasporto pubblico». Tra le richieste fatte dal Comune c’è il ripristino del passaggio in via Monserrato e via Gorizia al ritorno da Cagliari. «Vogliamo eliminare il percorso periferico», proseguono, «che sta dando grossi problemi ai residenti della via Rossini, estendendo il tracciato fino alla via Costa, via San Rocco, via San Gemiliano, così da limitare il disagio legato all’eliminazione della fermata in piazza Giovanni XXIII. Allo stato attuale l’Arst sta facendo le dovute verifiche per poter omologare il tracciato e le relative fermate». La sindaca Paola Secci conferma le costanti trattative con l’azienda dei trasporti. «Stiamo attendendo le verifiche» conclude, «per capire quali saranno le fermate definitive, così da installare le pensiline».