Il bus non passa: studenti appiedati 

Hanno atteso pazientemente gli studenti pendolari e i genitori di Teti e Austis, ma adesso pretendono che il servizio di pubblico trasporto sia messo definitivamente in riga. Lamentano che da quando è iniziata la scuola i pullman Arst sono passati a singhiozzo. Le attese alle fermate in questi giorni molto freddi si sono fatte infinite e inutili. Così, dopo varie segnalazioni, l’istituto di istruzione superiore di Sorgono trova una soluzione: la didattica a distanza per gli studenti che non possono raggiungere la scuola per cause non dovute alla loro volontà.

La protesta

«Da settembre l’autobus passa a giorni alterni - dice Lucia Carai, 38 anni, a nome delle madri degli studenti pendolari di Teti -. Quando alle 8, dopo aver aspettato a lungo alla fermata, vediamo che gli autobus non sono ancora passati, tocca a noi accompagnare i ragazzi a scuola. Questo ci crea disagi anche sul lavoro».

La Dad

Il dirigente scolastico Luca Tedde ha firmato una circolare che invita i docenti ad attivare la Dad per gli studenti bloccati a casa a causa del disservizio: «Arst conferma che a causa della situazione pandemica manca il 50 per cento degli autisti», si legge sul documento.«Non sono solo problemi di quarantene degli autisti - aggiungono le mamme -. Le ragioni addotte negli ultimi mesi sono varie, tra cui che non ci sono autobus».

Il personale

«Molti autisti sono in quarantena - fa sapere Sergio Casula, dell’Arst di Nuoro - A causa di una recrudescenza del virus, il deposito di Sorgono è stato dimezzato. Difficile spostare gli autisti da Nuoro: anche questo deposito è in sofferenza a causa del Covid. Qualche volta è capitato che siano mancati gli autobus per altri motivi, ma solo per pochissimi giorni. Restiamo in contatto col dirigente per le corse mancanti, le altre informazioni sono sul nostro sito».

«Se non c’è personale sufficiente a sostituire gli autisti in quarantena, l’Arst dovrebbe immetterne du nuovo per garantire il servizio», afferma il sindaco di Teti, Costantino Tidu. «Diversamente, alle difficoltà del territorio si aggiungono costi e disagi che ricadono sulle famiglie».

