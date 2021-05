Il buono spesa finisce in busta paga 

Anche nel Sulcis arriva il welfare aziendale. I dipendenti della Portovesme srl potranno scegliere se ricevere una parte dello stipendio sotto forma di voucher, spendibili nelle attività cittadine che aderiscono all’iniziativa. Dopo un periodo di lavoro sottotraccia, il Centro commerciale naturale Carbonia Produce porta a casa un risultato che solo qualche mese fa sembrava impossibile. Nei giorni scorsi è stato infatti firmato un accordo con l’azienda che intende incentivare l’acquisto di beni e servizi nel territorio.

I commercianti

«Una boccata di ossigeno per le nostre attività pesantemente colpite dalla crisi – racconta Massimo Fadda, presidente del Ccn – un risultato che fa emergere l’importanza della collaborazione tra attività commerciali. Da soli sarebbe stato impossibile». Un’opportunità di crescita economica per il territorio ma anche per i lavoratori: «Questo strumento permette di convertire una parte di retribuzione in beni e servizi – dice Enrico Collu, responsabile risorse umane della Portovesme Srl – sono cifre esentasse che non concorrono al reddito imponibile. Chi aderisce a questo programma ha un vantaggio economico immediato perché se i soldi restano in busta paga sarebbero soggetti ad una pesante tassazione».

L’accordo

«L’accordo ha un valore sociale importantissimo, finora la convenzione era prevista solo per le multinazionali dell’e-commerce e per la grande distribuzione, da oggi si potranno fare acquisti anche in città – racconta Fabrizio Cucchiara, responsabile del personale dell’azienda – ad oggi sono 262 i dipendenti che hanno aderito, siamo quasi al 40 per cento del personale impiegato in azienda». Un’adesione massiccia quantificabile in un tesoretto di circa mezzo milione di euro da spendere in beni e servizi, ma i numeri potrebbero ancora crescere.«Le piccole attività esistono anche grazie a chi lavora nelle grandi aziende – dice Francesca Secci, titolare di una cartolibreria associata al Ccn – ho aderito al programma senza esitare, è un’opportunità che non va sprecata». Gradimento rimarcato anche dai dipendenti che hanno scelto di partecipare al welfare aziendale.

I dipendenti

«L’idea è quella di garantire una maggiore capacità d’acquisto – racconta Mattia Tuveri, dipendente della Portovesme srl – inizialmente alcuni di noi erano titubanti, ma poter acquistare nelle attività già conosciute è un grande incentivo. Le somme che a fine anno non verranno spese, potranno essere riscattate in busta paga con la tassazione classica, oppure verranno versate nel fondo pensione». Per ora sono 42 le attività che accettano il pagamento con voucher. «Il Ccn è nato da poco ma raccoglie i primi frutti – dice Alessandra Multineddu, che aderisce con la sua erboristeria – sto pensando a come attirare questi potenziali nuovi clienti, probabilmente farò degli sconti dedicati. A chi non l’ha ancora fatto, dico di valutare l’adesione al Ccn perché solo uniti possiamo superare la crisi».

