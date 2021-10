Il “buco” della Tari tra utenze fantasma e archivi obsoleti 

La polemica è esplosa dopo i primi avvisi di censimento ricevuti a domicilio da centinaia di quartesi: «Gentile utente, non abbiamo rinvenuto i suoi dati nei nostri archivi», la premessa messa nero su bianco dalla società che gestisce il servizio di nettezza urbana nel foglietto imbucato nella cassetta della posta. Poi l’invito alla registrazione nel sito di De Vizia, e infine una scadenza per regolarizzare l’utenza, in caso contrario «non sarà possibile procedere alla consegna del nuovo kit per la raccolta differenziata e i dati saranno trasferiti al Comune per le dovute verifiche».

«Un’attività di riordino e aggiornamento necessaria per avere un quadro reale dei contribuenti», spiega il vicesindaco Tore Sanna, «qualche evasore è stato accertato, c’è però anche chi non ha comunicato tempestivamente le variazioni della propria situazione abitativa. Capiamo i disagi, ma chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini per creare meno problemi possibile».

Tremila utenze fantasma che - fra evasori, cambi di residenza non comunicati e lo stop all’aggiornamento dell’archivio comunale da oltre un decennio - mancano all’appello nella lista dei contribuenti Tari. Un problema emerso con il censimento in corso nelle ultime settimane, e che inevitabilmente ricade sulla consegna dei nuovi mastelli da parte di De Vizia, con centinaia di residenti che - nonostante il regolare pagamento della tassa - non hanno potuto ricevere a casa il kit per la raccolta dei rifiuti perché non risultano negli archivi tributari del Comune.

L’assessore

Le proteste

Utenze fantasma

A causare il disagio sarebbero le troppe utenze fantasma. «Da un primo confronto fra l’anagrafe generale e quella tributaria risulta uno scarto di circa 3mila persone», dice il vicesindaco. «Una differenza sostanziale, frutto non solo dei ritardi dell’amministrazione che negli anni non ha aggiornato gli archivi delle utenze, ma anche dovuta al fatto che non sempre il cittadino comunica subito i cambi di residenza: capita infatti, per esempio, di avere persone registrate in una via ma che nel frattempo si sono trasferite in un’altra zona senza nessuna comunicazione al Comune. E questo nel tempo ha creato dei vuoti che stiamo cercando di colmare».

Lotta all’evasione

Qualche evasore è stato già scovato. «Chiaramente», sottolinea Sanna, «in tutto questo c’è chi, approfittando della mancanza di una conoscenza reale, non pagava la tassa. Ma non tutti sono evasori, stiamo valutando ogni singolo caso per trovare una soluzione e definire una fotografia attuale degli utenti in città. Anche perché se aumenta il numero di cittadini che paga, il vantaggio sarebbe per tutti: si potrà garantire un servizio migliore, e avere anche maggiori entrate senza dover ricorre all’aumento dei tributi».

Ora si punta sul censimento delle utenze Tari con la consegna dei mastelli dotati di microchip, che consentiranno di georeferenziare i contribuenti. «Il lavoro che si sta facendo è di adeguamento, di correzione dei dati che avevamo o di cui non eravamo proprio in possesso», aggiunge Sanna. «Ci dispiace se alcuni cittadini stanno riscontrando dei disagi, ma non c’è un altro metodo chiediamo la massima collaborazione, perché prima si aggiorna la banca dati e minori saranno i problemi».

Intanto la lotta all’evasione della Tari prosegue anche grazie alle nuove procedure online: sinora sono oltre 18mila i quartesi che hanno scaricato il bollettino, oltre la metà dei contribuenti.

