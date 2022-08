«Il Brotzu ha sempre garantito l’assistenza» 

Il ritorno dell’ospedale Microcitemico all’Azienda ospedaliera Brotzu è «naturale», ma non sarà sufficiente a risolvere il problema legato agli anestesisti pediatrici: «Sono pochi» e ancor meno quelli «formati» per occuparsi dei bambini. Certo lo sblocco delle assunzioni «aiuterebbe». Turni massacranti? Tra pensionamenti e Covid la situazione è difficile, «si sta scorrendo la graduatoria» per l’ampliamento degli organici. Reparti chiusi? «Mai successo», c’è «sovraffollamento» però l’assistenza «è sempre garantita». Insomma, «i problemi esistono ma stiamo lavorando per eliminarli».

Ex commissario dell’Azienda ospedaliero universitaria, già al lavoro nelle Asl di Carbonia-Iglesias e di Sanluri, in lizza (in passato) per la direzione generale dell’Aspal, Agnese Foddis, 62 anni, dallo scorso dicembre è direttrice generale dell’Arnas-Brotzu, «considerata l’azienda ospedaliera più importante della regione», sottolineava a febbraio, «tanto che si fregia del titolo di Alta Specializzazione». Un’astronave un po’ ammaccata, «lo è tutta la sanità», cui a volte vengono «ingiustamente» imputate mancanze delle quali non si sente responsabile. Come dieci giorni fa, con le sette famiglie che hanno rischiato di tornare a casa senza poter sottoporre i propri figli alle terapie previste nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico. Sono dovuti intervenire i carabinieri per risolvere la situazione.

Cosa è successo?

«La situazione della sanità è incandescente in tutta Italia , ulteriormente complicata dal Covid e dalla carenza di personale non solo medico ma anche infermieristico. Si paga il numero chiuso alle Università, una non adeguata programmazione che preveda entrate contestuali alle uscite, una pandemia che ha colpito tanti operatori sanitari».

E come si lega alle difficoltà del Microcitemico?