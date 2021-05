«Il Brotzu “adotti” il San Marcellino» 

La maggioranza da sola vota e approva una proposta per il rilancio del San Marcellino ma i due gruppi di opposizione non ci stanno e salgono sull’Aventino. Un documento tra oggi e domani arriverà sul tavolo del presidente Solinas con la richiesta che l’ospedale di Muravera venga adottato dal Brotzu o dal Policlinico di Monserrato. È successo tutto lunedì sera nel corso del Consiglio convocato, appunto, per discutere la “riorganizzazione della sanità ospedaliera e territoriale del distretto di Muravera”. Il sindaco Salvatore Piu l’ha esposta direttamente in aula, senza prima averla condivisa con i consiglieri di minoranza, associazioni o altri sindaci «perché come si è visto negli ultimi anni il sostegno di altre associazioni e amministrazioni a tutt’oggi non ha portato a nessun risultato, si sta solo attendendo che gli ultimi medici vadano in pensione per fare il funerale all’ospedale». Secondo Piu dunque «serve un nuovo modello di ospedale di periferia legato ad un ospedale di primo livello». Sarà poi compito di questo ospedale («mi auguro il Brotzu») scoprire come utilizzare nel migliore dei modi le grandi risorse del San Marcellino. «Durante l’inverno – spiega Piu - per chirurgie di minore entità, d’estate con la traumatologia e reparti polispecialisti». Con un punto fermo: «Garantire il salvavita, ci deve cioè essere sempre un chirurgo disponibile, un internista, un cardiologo e un anestesista 24 ore su 24. Al San Marcellino come in qualsiasi altro piccolo ospedale». Per questo «è fondamentale l’elisoccorso».

L’opposizione

Per i due gruppi di minoranza la proposta non è accoglibile: «Vedo con dispiacere – sottolinea Gianfranco Sestu, capogruppo di Obiettivo Muravera – un piegarsi al volere di una riforma ospedaliera che vede ridurre ai minimi termini l’ospedale. Noi chiediamo e chiederemo un pronto soccorso efficiente e una chirurgia h24. Su questo non dobbiamo arretrare». Gli fa eco la consigliera Francesca Mattana: «L’elisoccorso non può essere sostitutivo della chirurgia d’emergenza, non chiedeteci la complicità per una proposta che prevede l’elisoccorso». Roberta Murgia e Valerio Boi del gruppo Officina Murera respingono ugualmente l’atteggiamento della maggioranza: «Come gruppo – sottolineano - chiediamo che la proposta venga inviata alla commissione sanità e che coinvolga gli altri Comuni e le associazioni. Serve un consiglio comunale congiunto tra tutti i paesi del Sarrabus e del Gerrei, l’ospedale è di tutti».

La decisione

Piu non arretra: «Partiamo con questa proposta, dobbiamo smuovere le acque. E dunque la votiamo, occorre partire da una base sulla quale confrontarci. Gli altri sindaci? Ci stiamo confrontando, ora però è il tempo delle proposte. Andare in piazza non ha portato a nulla». Quanto alla condivisione della proposta «la nostra forza sarà proprio quella di presentare al presidente della Regione un progetto condiviso con i dieci piccoli ospedali della Sardegna». La maggioranza approva all’unanimità, la minoranza abbandona l’aula.

RIPRODUZIONE RISERVATA