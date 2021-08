«Il bronzo? una scelta»  

I fantasmi di Rio 2016, la crisi dopo il primo lockdown, l’orgoglio e insieme la responsabilità di rappresentare l’Italia e la Sardegna. Racchiude e pesa molto più di 450 grammi di bronzo, la medaglia che Stefano Oppo ha indossato al collo. E che domenica ha mostrato con orgoglio a nonna Luciana e ai tantissimi che l’hanno accolto al rientro a casa, a Oristano.

È forgiata con cinque anni di fatiche, ascese e cadute, paura di non essere e fare abbastanza, di dover andare oltre il quarto posto in Brasile. A far da collante, una miscela di serietà profonda, spirito di sacrificio e quel buonsenso che, nella gara decisiva, ha suggerito prudenza e garantito a lui e al compagno Pietro Ruta il terzo gradino del podio nel Doppio Pesi Leggeri.

Siete partiti fortissimo, dopo i 1000 metri Irlanda e Germania sono volate via. Era la gara che vi aspettavate?

«C’è stato un momento in cui abbiamo dovuto scegliere: attaccare ma anche rischiare, o gareggiare in modo conservativo per assicurarci il bronzo. Temevamo di chiudere di nuovo quarti, o ancor peggio di finire fuori gara come accaduto alla Norvegia. Ci siamo guardati un attimo e capiti al volo: meglio controllare la Repubblica Ceca, piuttosto che strafare. Volevamo prenderci quella medaglia».

Non è stato un campo di regata facile, il Sea Forest Waterway.

«C’era sempre tantissimo vento, in un tratto del percorso eravamo esposti al rumore e agli spostamenti d’aria provocati dalle pale eoliche. Ma alle onde eravamo preparati. L’anno scorso, il direttore tecnico aveva studiato con attenzione il campo, e pianificato tutti i raduni a Sabaudia perché presentava le condizioni più simili a quelle che avremmo incontrato. La semifinale è stata durissima. Nella finale il lago è stato più clemente, in compenso la tensione era molto diversa».

L’Irlanda ha vinto con quasi 8” di vantaggio. È davvero un altro pianeta?

«Se avessimo spinto, il margine sarebbe stato più ridotto senza cambiare il risultato. Loro sono più bassi di noi e hanno maggiore massa muscolare. Inoltre, il capovoga impugna i remi una decina di centimetri più all’interno, rispetto all’estremità. Non è bello da vedere ma permette di spostare più acqua. Anche questo gioca a loro favore. Ho provato a imitarlo, ma non riesco affatto!»

Ha esordito nel 2011, agli Europei Juniores. In mezzo, due olimpiadi, 8 medaglie mondiali e 4 europee. Eppure l’emozione resta la stessa della prima finale.

«Molti dicono che disputare i Mondiali o le Olimpiadi sia uguale, ma posso affermare il contrario. I Giochi hanno un’atmosfera speciale e un’attenzione anche mediatica molto diversa. Penso solo alla conferenza stampa dopo la finale, con giornalisti di tutto il mondo e traduttori, simile a quella che vedevo in tv per i grandi eventi di calcio o Formula 1. Non avevamo mai partecipato a un evento simile».

La mental coach di Marcel Jacobs, i twisties di Simone Biles. Questa è stata anche l’Olimpiade della fragilità, superata o subìta. Quanto ha contato, nel vostro percorso, la tenuta mentale?

«Al rientro dal primo lockdown, appena arrivato a Sabaudia, ho vissuto un momento di crisi profonda. Stavo male, non credevo di poter reggere un altro anno per arrivare fin qui. Grazie alla mia fidanzata Camilla, alla mia famiglia e alla squadra ho superato questa fase. Ora sono felice, mi godo questo momento. Poi si penserà a Parigi 2024».

