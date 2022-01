il Brindisi è della dinamo 

Dinamo sassari 102

N. Basket Brindisi 75

Banco di Sardegna SS : Logan 17 (4/8, 2/4, 2 r.), Robinson 20 (5/6, 2/3, 4 r.), Kruslin 6 (0/2, 2/4, 2 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Chessa ne, Burnell 19 (9/11, 0/2, 12 r.), Bendzius 21 (2/3, 4/9, 4 r.), Mekowulu 11 (5/9, 5 r.), Gentile 3 (0/2, 1/2, 2 r.), Diop 3 (1/1, 3 r.). Allenatore Bucchi

Happy Casa Brindisi : Adrian 4 (2/5, 0/2, 6 r.), J. Perkins 18 (4/4, 2/6, 3 r.) Gentile 10 (3/7, 0/2, 8 r.), Zanelli ne, De Donno ne, Gaspardo 14 (4/6, 2/6, 3 r.), Ulaneo ne, Redivo 2 (1/2, 0/2, ), Chappell 7 (2/5, 1/3, 3 R.), Udom 3 (1/2, 0/1, 4 r.), N. Perkins 17 (6/12, 1/5, 5 r.). Allenatore Vitucci.

Arbitri : Baldini, Bongiorni e Di Francesco.

Parziali : 21-24; 48-38; 73-59.

Note . Tiri liberi: Sassari 17/21; Brindisi 11/21. Percentuali di tiro: Sassari 37/66 (11/24 da tre, ro 8 rd 31); Brindisi 29/70 (6/27 da tre, ro 15 rd 22).

Sassari. Fisica in difesa, effervescente in attacco. Soprattutto squadra. Così la Dinamo dopo un primo quarto equilibrato sale di giri e finisce per schiantare Brindisi 102-75 di fronte a un PalaSerradimigni festoso. «Abbiamo giocato anche per la differenza canestri», ammette il coach Piero Bucchi. Cancellato il -9 dell'andata, ora il Banco è a +18 negli scontri diretti.

Davvero una gran bella prestazione quella di Sassari che ha saputo irretire una Brindisi con ancora problemi, nonostante l'arrivo da Varese di Alessandro Gentile, perché le assenze nei piccoli (Zanelli e Visconti) e nei lunghi (De Zeeuw sarà a disposizione la prossima settimana) la limitano.

Bene tutti nella Dinamo, anche Mekowulu che ci ha messo grinta e dopo un inizio difficile è cresciuto. Si è rivisto il vero Burnell. Si è capito perché non è eresia dire che Robinson è l'anello di congiunzione fra Travis Diener e Jerome Dyson: 15 assist (record societario in campionato) e 20 punti. Poi i soliti Bendzius e Logan, letali da fuori, grazie anche al vasto range di tiro. Nessuno in sufficiente. Per la prima volta e questo spiega perché la difesa ha potuto mordere: 14 punti concessi nel 2° quarto, 16 nell'ultimo.

Cenni di cronaca

Burnell e Robinson partono con energia: 7-4 al 4'. Brindisi domina dentro l'area con Nick Perkins: 13 punti nel 21-24 del primo parziale. Nella seconda frazione Bendzius è letale al tiro, la difesa sassarese cresce (appena 14 punti concessi) e dalla lunetta Treier e Robinson completano l'allungo: +9 all'intervallo.

Nel terzo quarto la difesa mantiene l'intensità ed è anche +17 su contropiede di Burnell al 27'. Solo due bombe di Gaspardo impediscono che l'Happy Casa crolli. Il Banco però è straripante dentro l'area e anche fuori. Burnell da fuori segna il +21 che al 35' suona come un epitaffio perché gli ospiti non ce la fanno a stare dietro a quei ritmi. E il distacco aumenta ancora perché Sassari vuole una differenza canestri netta a suo favore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata