«Il bracciale blu in ricordo del mio Gabry» 

«In questi mesi è stato tutto molto complicato ma Gabry non mi ha lasciata sola un attimo: il suo cuore ha continuato a battere in ogni persona che ho incontrato». Claudia Meloni è la mamma del piccolo Gabriele Salvatore Pirola, il bimbo di 5 anni scomparso improvvisamente per uno scompenso cardiaco lo scorso aprile nella sua casa di Quartucciu. Una tragedia enorme che ha lasciato senza parole mezza Italia, un dolore inimmaginabile dopo il quale quale, però, Claudia e la sua famiglia sono riusciti a costruire un ponte capace di unire adulti e bambini e farli guardare nella stessa direzione. «Solo in quel momento ho capito quanto lui potesse dare di bello a questo mondo».

Il sogno e la speranza

L’estate prima, con la genuinità e l’entusiasmo dei suoi 5 anni, Gabriele Salvatore aveva raccontato alla zia Silvia di avere un sogno: voleva che tutti fossero gentili e carini con gli altri. E al “perché” della zia, la sua risposta era stata semplice e piena d’amore: “perché questo sogno mi piace”.

«Il video in cui racconta del suo sogno l’ho visto mille volte», continua mamma Claudia, «ho avuto la sensazione che non dovesse rimanere solo mio o nostro, ma quel messaggio era destinato a tutte le persone che in quel giorno hanno sentito il loro fiato spezzarsi. Ho capito che poteva essere un messaggio di speranza amore per tutto il mondo, proprio come diceva lui e che noi potessimo fare squadra per realizzare il suo sogno».

Il bracciale dell’amicizia

Dietro il termine “carino” la mamma ha così visto il mondo di un bambino che nella sua breve vita decide di dare spazio solo all’amicizia, alla gentilezza, alla pazienza, alla condivisione, alla lealtà, alla speranza. «Ci sono mille intenti dietro quel piccolo termine. Ed è qui che penso a un bracciale blu, il suo colore preferito, fluorescente. Lo ha sempre cercato fluo dentro le bustine dei youtuber Me contro te, senza mai trovarlo».

Nasce così il bracciale azzurro per Gabry con la sua frase: “perché questo sogno mi piace”. «Abbiamo iniziato a distribuirlo a tutti. Don Enrico e i ragazzi dell’oratorio proteggono Giacomo come fosse un loro figlio, hanno dedicato il campo estivo a Gabry, ormai è la loro mascotte e il suo messaggio è il loro motto». In questi mesi amici, parenti e tutta la comunità di Quartucciu si sono stretti intorno a mamma Claudia, papà Giuseppe e al piccolo Giacomo. «I nostri vicini di casa e vicini di cuore con il loro immenso rispetto guardano il parco davanti a casa e pensano a Gabriele, manca la sua voce squillante mentre rincorre Giaky».

Il parco per Gabry

Poi un giorno arriva la chiamata da parte del sindaco Pietro Pisu. «Ci hanno voluto incontrare, la comunità di Quartucciu ci avvolge con un assordante silenzio di rispetto e discrezione, vogliono dedicargli proprio quel parco che sorge davanti a casa nostra». E proprio oggi quel parco sarà dedicato a Gabriele Salvatore Pirola. Sono tanti e diversi i momenti di condivisione che in questi mesi hanno accompagnato i suoi genitori, organizzati da chi, ha avuto il privilegio di incontrare il suo sorriso e la sua bontà.

Il messaggio

Momenti intensi, carichi di amore. «Lui ha generato tutto questo amore nelle sue infinite forme – conclude mamma Claudia -. Con la sua forza, ha e continua a salvare, perché l’amore è salvezza! Tutto questo sta salvando anche me, mi alimento dell’amore che diffonde, lo ritrovo in ogni persona che incontro, negli occhi delle altre mamme e degli altri papà, nel cielo, nella luna, nel mare, nella sensibilità di tante persone, nella dolcezza dei bambini, nella tristezza di alcuni occhi, nella speranza di altri. Ho la mia scogliera e devo ringraziare Gabry per avermi aiutata a costruirla».