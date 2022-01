Il boato, poi il fuoco: capannone distrutto 

Prima una fortissima esplosione, un boato che si è sentito a chilometri di distanza. Poi il rogo che ha avvolto il grosso capannone in disuso nelle vicinanze della strada provinciale che da Elmas porta a Sestu, pare di proprietà dell’Esaf. Il fuoco ha devastato tutto, facendo saltare anche il tetto crollato a pezzi sulle masserizie abbandonate all’interno del locale.

L’allarme

L’allarme è scattato alle 19 ma a tarda notte, i Vigili del fuoco arrivati con diversi mezzi e uomini, erano ancora sul posto cercando di spegnere le fiamme mentre il fumo si alzava altissimo ammorbando l’aria a centinaia di metri di distanza. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sestu e Quartu coordinati dal capitano Gianni Russo e dal luogotenente Riccardo Pirali. Non si conoscono ancora le cause del rogo: si indaga a 360 gradi in attesa di un accurato sopralluogo previsto per questa mattina. Soprattutto si cerca di capire cosa abbia causato l’esplosione udita da diversi testimoni.

A rendere difficilissimo il compito dei Vigili del fuoco, l’enorme quantità di masserizie custodite nel capannone con le fiamme che a tarda notte covavano sotto le macerie, sprigionando un fumo intenso e irrespirabile dopo che in precedenza gli stessi pompieri erano riusciti a domare le alte lingue di fuoco che avevano aggredito il tetto, facendolo crollare. Si è temuto per la presenza di senzatetto nella struttura. Ma per fortuna all’interno non è stato trovato nessuno.A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito sulla provinciale a poca distanza dall’abitato di Sestu. Tante le telefonate arrivate alla sede di viale Marconi dei Vigili del fuoco. In tanti hanno detto di aver sentito un potente scoppio con le fiamme che si sono sprigionate rapidamente all’interno del vecchio fabbricato, illuminando il cielo. Sul posto, nel giro di pochissimo tempo sono arrivate le squadre di Vigili del fuoco. L’intervento è stato reso particolarmente difficoltoso non solo per le lingue di fuoco particolarmente alte, ma soprattutto per il fumo sprigionato dall’interno del vecchio fabbricato. Intanto da Sestu e da Quartu arrivavano diverse pattuglie di carabinieri rimaste sul posto sino a tarda ora. Solo sul tardi, il fuoco è stato circoscritto e domato, con l’avvio dell’opera di bonifica all’interno del capannone e dell’area circostante, messa così in sicurezza.

Le indagini