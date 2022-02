Il bimbo adottato dai vicini di casa 

Questa è una storia costellata di piccole e grandi tragedie, ma che nella tragedia ha trovato la sua salvezza. Nel dolore ha trovato la tenerezza, nella solitudine il dono dell’accoglienza. Siamo a Zunturinu, quartiere di Tortolì, sul finire degli anni ‘80. «Mia madre Laura era fidanzata da cinque anni con un ragazzo, quando ha scoperto di essere in attesa lui le ha confessato di non voler tenere il bambino e a metà gravidanza l’ha lasciata. Quel bambino ero io».

La storia

Michele Prestifilippo nasce nel luglio del 1989 da una ragazza madre di 27 anni. Quando le assistenti sociali già si stanno attivando per mandarlo in un orfanotrofio accade un piccolo miracolo: i vicini di casa decidono di accogliere il piccolo e aiutare la madre. Un gesto di grande generosità. I Tosciri, storici proprietari della macelleria della zona, in virtù del rapporto di amicizia, di quelli di vicinato e per forte senso di responsabilità, decidono di offrire un lavoro a Laura (le pulizie della macelleria), e di adottare Michele, inizialmente come “fillu ‘e anima”, qualche anno dopo legalmente col cognome del padre adottivo. «La mia vita è un continuo ripetersi di piccoli drammi, anche la mia mamma biologica non venne riconosciuta dal padre e fu cresciuta da una zia signorina morta giovane. Sarò sempre riconoscente per quello che hanno fatto per me, in particolare porterò sempre nel cuore nonna Angelina Pistis e Teresina, che mi fece da mamma», racconta Michele Prestifilippo. I vicini di casa diventano la sua grande famiglia e non gli nascondono la verità: «Io l’ho sempre vissuta molto tranquillamente. Mia madre adottiva ha sempre tenuto i rapporti con Laura. Dopo qualche tempo lei partì per lavoro rientrando a Tortolì solo in estate», ricorda. Nel 2006, la mattina del suo diciassettesimo compleanno, Michele perde la madre adottiva Teresina, a soli 59 anni. «Prima di morire mi disse: «Ricordati che io ti ho cresciuto ma tu una madre ce l’hai».

Radici

Il bisogno di conoscere meglio le sue radici è nato negli ultimi anni, insieme all’intenzione di comprare una casa in cui portare a vivere Laura, per passare tranquillamente la vecchiaia. Ma ancora una volta il destino non è stato clemente: «Tre anni fa mia madre è morta di tumore, col desiderio di tornare a Tortolì. Almeno sono riuscito a farla seppellire qui», conclude. Oggi Michele Prestifilippo è un grande appassionato di storia e tradizioni sarde, vanta una collezione personale di gioielli e costumi sardi di circa 1700 pezzi e organizza mostre ed eventi.