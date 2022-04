Il bilancio passa, la polemica no 

Il bilancio di previsione è stato approvato ma si porta dietro una scia di polemiche sin da quando parte dell’opposizione, al momento del voto ha abbandonato l’aula. «Tempi troppo stretti – è stata l’accusa alla maggioranza - impossibile discutere i temi per il futuro della città».

Tensione

L’approvazione del bilancio di previsione è avvenuta lo scorso giovedì dopo appena una giornata di discussioneanche se ne erano state previste tre. I consiglieri di Articolo Uno e del Movimento 5 Stelle, che al momento del voto avevano abbandonato l’aula, hanno affidato a un lungo comunicato le loro parole di contrarietà per quanto successo in aula: «I tempi rigidi imposti per la discussione della sessione di bilancio e la scelta di ripararsi dietro una estrema rigidità tecnica – scrivono i consiglieri Gian Luca Lai, Sandro Mereu, Luca Pizzuto e Matteo Sestu - hanno reso di fatto impossibile non solo presentare emendamenti ma anche discutere temi a nostro avviso utili per Carbonia e le frazioni». Dei 179 emendamenti presentati, solo una piccolissima parte aveva ricevuto il via libera da parte degli organismi di controllo: «Formalmente è tutto corretto – spiega Gian Luca Lai – si trattava di una questione di opportunità, la discussione avrebbe giovato all’intero Consiglio. D’ora in avanti faremo un’opposizione più dura visto che la maggioranza non si è dimostrata dialogante». E il consigliere Sandro Mereu aggiunge: «Gli emendamenti avrebbero dato contenuto al bilancio, erano scritti nell’interesse di tutta la città, frazioni incluse. Ci saremmo aspettati un atteggiamento più dialogante».

La replica

La maggioranza sostiene, invece, che gli atti sono stati depositati secondo i termini previsti e che tutte le procedure sono state rispettate, nessuna esclusa: «I presentatori degli emendamenti hanno individuato capitoli di bilancio con risorse già impegnate che non possono subire modifiche – spiega inoltre Federico Fantinel, presidente del Consiglio – il giudizio di ammissibilità spetta agli organi di controllo, cioè ai dirigenti e ai revisori dei conti, e non alla parte politica. Se non sono arrivati in aula è perché hanno ricevuto un parere negativo, e come accade in questi casi, come previsto dalla normativa, non possono essere oggetto di votazione». Ma il primo cittadino di Carbonia non accetta l'accusa di scarso dialogo: «Posso dire che da parte nostra – dice Pietro Morittu - abbiamo sempre risposto puntualmente alle richieste delle minoranze e siamo disponibili ad aprire un confronto su tutti i temi, compresi quelli del bilancio. Molti emendamenti presentati fanno parte del nostro programma amministrativo per Carbonia, ma questo bilancio è meramente tecnico e non permette troppa flessibilità. Il prossimo bilancio d’esercizio lo vorremmo approvare entro il prossimo dicembre e sarà il primo bilancio politico di questa amministrazione. Per farlo ci impegniamo fin da subito ad aprire un tavolo più ampio con tutte le forze politiche della città».