«Il bello inizia dopo Natale» 

«In B serve continuità di risultati. Il rendimento ora è altalenante, ma da Natale in poi inizia la fase chiave: lì il Cagliari dovrà farsi trovare pronto. Se Lapadula inizia a segnare con frequenza tutti avranno vantaggi: in B, se fai gol e difendi in un certo modo, hai risultati. Vedi il Südtirol, che ha giocato attento e concentrato sfruttando gli episodi. Per me con Lapadula il Cagliari può trovare quel qualcosa in più».

Come può il Cagliari risalire in classifica?

«La solidità è la sua caratteristica migliore, ha scalato le varie categorie con una struttura e ora è in B con merito. L'ambiente è sano e tranquillo, senza grandi pressioni e con un allenatore bravo come Bisoli. È una squadra pericolosa, i risultati lo dimostrano. La mia esperienza lì è stata bellissima, sono onorato di averlo allenato: rappresenta un territorio e una regione, penso di aver contribuito nel mio piccolo a far crescere una società all'epoca giovane e ora importante grazie al lavoro negli anni».

«Consiglierei al Cagliari di giocare con più tranquillità, guardando la classifica più avanti». L'indicazione arriva da chi conosce bene sia i rossoblù sia il Südtirol: Aldo Firicano. L'ex difensore, al Cagliari dal 1989 al 1996 e capitano dal 1994, ha poi allenato gli altoatesini in C2 dal 2006 al 2008 all'inizio della sua carriera in panchina (da marzo guida la Sangiovannese, Girone E di Serie D). Da parte sua c'è la convinzione che la squadra di Liverani, alla lunga, potrà essere protagonista.

«Consiglierei al Cagliari di giocare con più tranquillità, guardando la classifica più avanti». L'indicazione arriva da chi conosce bene sia i rossoblù sia il Südtirol: Aldo Firicano. L'ex difensore, al Cagliari dal 1989 al 1996 e capitano dal 1994, ha poi allenato gli altoatesini in C2 dal 2006 al 2008 all'inizio della sua carriera in panchina (da marzo guida la Sangiovannese, Girone E di Serie D). Da parte sua c'è la convinzione che la squadra di Liverani, alla lunga, potrà essere protagonista.

Firicano, conoscendo l'ambiente Südtirol a cosa deve stare attento il Cagliari?

«La solidità è la sua caratteristica migliore, ha scalato le varie categorie con una struttura e ora è in B con merito. L'ambiente è sano e tranquillo, senza grandi pressioni e con un allenatore bravo come Bisoli. È una squadra pericolosa, i risultati lo dimostrano. La mia esperienza lì è stata bellissima, sono onorato di averlo allenato: rappresenta un territorio e una regione, penso di aver contribuito nel mio piccolo a far crescere una società all'epoca giovane e ora importante grazie al lavoro negli anni».

Come può il Cagliari risalire in classifica?

«In B serve continuità di risultati. Il rendimento ora è altalenante, ma da Natale in poi inizia la fase chiave: lì il Cagliari dovrà farsi trovare pronto. Se Lapadula inizia a segnare con frequenza tutti avranno vantaggi: in B, se fai gol e difendi in un certo modo, hai risultati. Vedi il Südtirol, che ha giocato attento e concentrato sfruttando gli episodi. Per me con Lapadula il Cagliari può trovare quel qualcosa in più».

Tante critiche nell'ultimo mese, anche per Liverani.

«Normale, le aspettative sul Cagliari sono alte: deve stare in A, ma vincere la B non è facile. Lui vive la squadra ogni giorno e sa le reali condizioni dei giocatori, in generale dico che con questa rosa serve aver pazienza e aspettare che il Cagliari decolli del tutto per un girone di ritorno di livello. Userei queste partite per limare gli errori e iniziare una cavalcata per il vertice».

Problema del gol: quale assetto migliore in attacco?

«Lapadula e Pavoletti sono due signori giocatori, poi Luvumbo è molto veloce e rapido, imprevedibile. Si potrebbe variare con due punte centrali, a seconda della partita».

Ha vissuto una promozione dalla B, 89-90. Da lì trova spunti per il Cagliari attuale?

«Per me potrebbe provare a deresponsabilizzarsi. La nostra squadra era nata un po' per caso, vincendo la C1 con giocatori esperti come Bernardini, Giovannelli, De Paola e Valentini più tanti giovani. Non avevamo i favori del pronostico, riuscimmo a giocare con tranquillità».

Il Südtirol ora lo allena Bisoli, suo ex compagno in rossoblù.

«Persona squisita con grandi qualità, l'uomo giusto in un ambiente come Bolzano. Poi conosce bene dinamiche e aspettative del Cagliari: sulla preparazione della gara non gli sfuggerà niente, poi in campo tutto può cambiare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata