Il bello di essere Tiago Nacarato «Guardatemi: ho geni italiani...» 

Se ci fosse un test del dna per stabilire il proprio corredo genetico musicale, a Tiago Nacarato basterebbe per essere primo in classifica. Nato a Oporto, in Portogallo, 32 anni, è diventato una celebrità anche grazie alla partecipazione al talent show The Voice. Dal primo album nel 2018 ha viaggiato tra Portogallo e Brasile per partecipare ai maggiori festival. Voce melodiosa e sorriso gentile, ha imparato a raccontare nella musica le sue radici che attraversano un oceano. Ospite d’onore questa sera del Premio Parodi al Conservatorio di Cagliari, canterà insieme alla grande Tosca e riceverà il premio Albo d’Oro Internazionale.

Benvenuto in Italia, che legame ha con il nostro Paese e la sua musica?

«Pa rte della mia famiglia è italiana. A parte questo, conosco ancora poco dell’Italia ma ci sono cose che adoro come il cibo, il calcio, la gente. Il mio cantante preferito italiano è sicuramente Pino Daniele».

E cosa prova al pensiero di cantare con Tosca?

«Sarà la prima volta che potrò esibirmi in un concerto con lei. Tosca è un’artista e una persona fantastica, posso dire che incontrarla è stato un dono divino, e cantare con lei sul palco sarà un onore».

Le sue radici sono portoghesi e brasiliane.

«Sono cresciuto in Portogallo, che amo molto, ma i miei genitori sono brasiliani. Quindi fin da bambino ho assorbito musica brasiliana, e per questo sento che è parte del mio dna più di quella portoghese».

Cosa può raccontarci del nuovo album “Peito Alberto”?

«È stato scritto durante la pandemia. Tutte le canzoni sono state composte in quel periodo, quindi per me è un album di cambiamento. Sicuramente segna la fine di una fase in cui ero più ossessionato dai problemi del mondo e dai miei personali, ed inizia una nuova fase, più speranzosa e col cuore aperto a ciò che potrebbe arrivare».

Lei ha partecipato anche a un progetto chiamato “Casulo”, per scoprire nuovi talenti…

«Prima della pandemia ho fatto parte anche di un altro progetto con lo stesso obiettivo chiamato “Oltre ciò che si può vedere”. Tutto per far risplendere i talenti che spesso non raggiungono la gente a causa della mancanza di risorse o di opportunità. Due intenti, l’amore per la musica e aiutare i bravi musicisti, si uniscono in uno solo e danno uno splendido risultato».

Ha raggiunto la notorietà anche dopo aver partecipato alla versione portoghese di The Voice.

«Lo show è stato un meraviglioso trampolino di lancio per la mia carriera. Mi ha dato l’opportunità di incontrare persone fantastiche e calcare palchi prestigiosi».

E per il futuro, cosa sogna?

«Sto portando “Peito Alberto” in giro per il mondo. Poi voglio registrare tante canzoni. Il tempo mi dirà che fare».

