Il battesimo del primo bus elettrico 

Prima corsa poco dopo le 10, a bordo del primo mezzo totalmente elettrico dedicato al trasporto pubblico cittadino: partenza e arrivo nel capolinea di via Brigata Sassari, passando per Pitz’e Serra e Quartello. Il mini bus della linea 40 - con tanto di pantografo che consente la ricarica durante la sosta nel capolinea - è stato inaugurato ieri mattina con l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, insieme al direttore dell’Esercizio di Ctm Paride Gasparini, e a Franco Turco, componente quartese del Cda della società.

La novità

Ventisei posti totali a bordo, compresi quelli in piedi, che in tempi di pandemia si riducono a 21. Per ora si parte con un mini bus a emissioni zero, silenzioso, con dimensioni ideali per il tragitto della circolare che tocca alcune strade della città particolarmente strette, ma l’obiettivo è avere presto una flotta di tre mezzi elettrici sulla linea 40. «Abbiamo messo un altro mattoncino nella costruzione di una Quartu nuova, che guarda con interesse e fiducia verso il futuro anche per quanto riguarda la mobilità», il commento dell’assessora alla Mobilità Manca. «Dopo aver inaugurato il car sharing, e a breve il servizio dedicato ai monopattini, riteniamo fondamentale anche rinnovare il servizio di trasporto pubblico».

Il progetto

I nuovi bus elettrici serviranno per i tragitti dal centro storico sino a Quartello, passando per Pitz’e Serra. «Si tratta di un progetto altamente innovativo che fa segnare un altro passo avanti verso la transizione energetica del parco autobus sul nostro territorio», ha aggiunto l’esponente della Giunta Milia. «Le ridotte dimensioni dei mezzi garantiscono un maggiore rispetto dell’ambiente urbano e allo stesso tempo più confort per i passeggeri». Sulla stessa linea Franco Turco, componente del Consiglio di amministrazione della società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nell’area vasta cagliaritana: «Sono molto contento che Quartu colga questo mini primato europeo», ha sottolineato Turco. «Merito del Ctm, azienda molto attenta alle dinamiche della mobilità quartese, e ad un’inversione di tendenza dopo anni di inerzia nella politica cittadina che finalmente volge verso un nuovo modo di lavorare, basato sulle cose fatte e da fare».