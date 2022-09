Il Barisardo si prende il derby 

Tortolì (4-3-3) : Falconetti, Murru, C. Lai (8’ st Agus), Serra, Pendin (14’ st Aversano), Loi, Orrù, Boi, Taccori (1’ st Mameli), Bargas (8’ st Lobina), Menezes. In panchina Mascia, Fanni, F. Lai, N. Lai, M. Lai. Allenatore Piras.

Barisardo (4-3-3) : Dombouya, Joseph (32’ st Casu), Milone (38’ st Loi), Mabo, Dias, Fanni (21’ st Podda), Ruggiu, Leite, Muggianu (21’ st Muceli), Aimi (26’ st Kokanzo), Moussa. In panchina Lopez, Deiana, Diop, Haro. Allenatore Ciarolu.

Barisardo 3

Tortolì 0

Arbitro : Salis di Cagliari.

Ret i: Moussa 13’pt, Podda 26’ st, Kokanzo 36’ st.

Note : C. Lai, Orrù, Piras, Serra, Aversano, Lobina, Leite. Espulso Menezes. Recupero 5’ st.

Bari Sardo. Il Barisardo vince 3-0 contro il Tortolì nella seconda partita di Coppa Italia. Il derby d’Ogliastra è tornato riempendo il Circillai. Si inizia con i padroni di casa che mettono grande pressione agli ospiti schiacciandoli nella loro metà campo. Al 10’ è il Barisardo con Moussa che trova il gol, l’entusiasmo dura poco, il guardalinee alza la bandierina, fuorigioco. Appena 3 minuti dopo i padroni di casa si procurano un calcio d’angolo, il giovane Ruggiu (classe 2006) batte sul primo palo trovando la zampata di Moussa che supera Falconetti sbloccando il risultato. Gli animi si riscaldano. Arriva la prima ammonizione per Menezes per protesta. Al 35’ un passaggio orizzontale di Joseph viene intercettato dal Tortolì che prova una conclusione respinta dal portiere. Si batte il calcio d’angolo e la palla arriva sul secondo palo ai piedi di Bargas che prova il tiro a rete bloccato dal capitano Leite che con una scivolata chiude lo specchio della porta. Al 43’ Muggianu ci prova con un tiro al volo da fuori area ma è provvidenziale Falconetti.

La ripresa

Al primo minuto del secondo Menezes prende il secondo giallo per un fallo su Dias lasciando così il Tortolì in 10. La superiorità numerica si fa sentire e al 26’ arriva il bellissimo gol di Podda che supera in dribbling gli avversari e trova la porta da posizione defilata. Al 36’ calcio d’angolo battuto da Ruggiu del Barisardo che trova la spizzata di Kokanzo che riesce a insaccare e chiudere così la partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

