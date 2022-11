BARISARDO 1

FONNI 2

Barisardo (4-3-3) : Dombouya, Joseph, Milone, Mabo, Dias, Goncalves, Ruggiu (26’ st Loi), Kokanzo (20’ st Haro), Aimi (5’ st Tunzele), Moussa, Muggianu. In panchina Lopez, Ortiz, Fanni, Podda, Casu, Deiana. Allenatore Ciarolu.

Fonni (4-3-3) : Ruiu, Sini, Poddie, Patteri, Nonne, Noli (5’ st Mele), Murroccu (48’ st R. Biscu), Mattu, Malgari, M. Coinu (26’ st Elias), N. Biscu. In panchina Catta, A. Coinu, Lai, Puddu, Sorighe, Tolu. Allenatore Cucca.

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : nel secondo tempo 1’ Noli, 39’ Muggianu, 40’ Elias.

Note : ammoniti Kokanzo, Dias, Malgari; espulsi Cannas, N. Biscu; recupero 2’ pt, 4’ st.

BARI SARDO. Partita da dimenticare per i padroni di casa che non riescono ad accorciare le distanze sull’Arborea. Tutti i meriti vanno al Fonni che vince una partita difficile, dove la grinta e l’agonismo fanno la differenza. La partita inizia con i padroni di casa che pressano la squadra avversaria nella sua metà campo, ma senza arrivare alla conclusione.

Primo tempo

Dopo 15 minuti il Fonni prende forza, riuscendo a uscire dalla propria metà campo e creare più volte azioni in contropiede con i due centrali difensivi del Barisardo, Dias e Milone. Al 37’ il Barisardo ha la possibilità di passare in vantaggio con un bel cross dalla fascia sinistra ma Kokanzo solo dai 15 metri sbaglia.

Ripresa

Il Fonni passa subito in vantaggio. Sfruttando un lancio lungo, Noli tira al volo, la palla bacia il palo e si insacca.

Il pareggio

Il Barisardo cerca disperatamente il pareggio che arriva al 39’ con un bellissimo cross dalla destra di Milone capitalizzato da Muggianu che con un colpo di testa spiazza il portiere avversario. Ma l’entusiasmo degli ogliastrini dura poco. Gli ospiti si buttano in avanti all’arrembaggio trovando una punizione sulla tre quarti nei pressi della linea laterale. La palla arriva alta in area di rigore e trova la testa di Elias che non spreca l’occasione e batte Dombouya. Per i barbaricini è il gol del successo.

Claudio Cannas

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata