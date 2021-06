Il bando flop per le case vuote 

888

Il nome è accattivante: bando esplorativo. Si tratta del bando con cui Area nel 2018, tramite il Comune di Nuoro, fece una ricognizione degli immobili privati vuoti e disponibili nei centri storici, pronti per essere adibiti ad alloggi popolari e dare così una veloce risposta all’emergenza abitativa della città. Ma di esplorativo quel bando non ha avuto nulla. Da tre anni, infatti, i proprietari che hanno proposto in vendita una trentina di abitazioni non sanno più nulla. Nessuno ha realmente esplorato quelle proposte, perché dopo le domande non è stato acquisito quello che in una qualsiasi trattativa è l’elemento decisivo: il prezzo del bene. «Nessuno ci ha mai riposto, contattato, o è venuto a visionare le case, tanto meno ha avviato una trattativa», spiega Marco Cerina presidente dell’associazione “Per il ritorno a casa”. Eppure, martedì i vertici di Area, durante un incontro con la consigliera regionale del Psd’Az, Elena Fancello, avrebbero spiegato che «nel centro storico di Nuoro non ci sono alloggi adeguati al prezzo massimo di acquisto dell’agenzia regionale, che non può andare oltre i mille e 200 euro a metro quadro».

L’associazione

«Sono una decina i nuoresi che hanno risposto a quel bando», sottolinea Marco Cerina dell’associazione “Per il ritorno a casa”, nata a Santu Predu per tentare di fermare degrado e spopolamento e che ha indotto molti proprietari a offrire in vendita i propri immobili. «Sono una trentina le case che sono state proposte ad Area. Ma nessuno ha proposto un prezzo d’acquisto perché non era richiesto dal bando del 2018. Nessuna trattativa si è mai avviata né i tecnici dell’agenzia hanno visitato gi immobili per valutarne le condizioni. Eppure si stratta di un’opportunità importante per il centro storico in depressione – sottolinea Cerina –. Quest’operazione eviterebbe la ghettizzazione che avviene nei palazzoni, dando equilibrio urbano ad una città sbilanciata in via Don Bosco».

Le case

A spiegare quello che accadde è il proprietario di una decina di appartenenti nel centro storico e che ha partecipato al bando. L’entusiasmo è stato spento dal tempo: «Io da solo proposi ad Area nove appartamenti – racconta chiedendo di non fornire il nome – Strutture di tipologia diversa, che possono ospitare famiglie con uno o tre figli. E sono subito pronti. Pensi – spiega – che volevo adibirli a centro anziani, una specie di casa di riposo. Ricordo che partecipammo anche a un incontro con il responsabile di Area che avviò il bando, poi pubblicato dal Comune. So che subito dopo il funzionario andò in pensione, da allora non si è saputo più nulla. Nessuno ci ha chiamato per proporci un prezzo d’acquisto, per verificare le condizioni e la documentazione degli immobili. Come fa Area ad escludere a priori questa opportunità?» A Nuoro ci sono 888 alloggi popolari, 859 regolarmente assegnati. Dei 29 non assegnati, 7 hanno bisogno di manutenzione, 3 attendono di essere assegnati, 16 sono occupati e 3 sono in corso di regolarizzazione.

