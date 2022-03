«Il Banco resti  nei piccoli centri» 

Consiglio regionale compatto a sostegno della battaglia dei sindaci e delle comunità sarde contro il taglio di venti sedi del Banco di Sardegna deciso da Bper. Ieri l’Aula ha approvato all’unanimità un ordine del giorno (prime firme di Fausto Piga di Fratelli d’Italia e Daniele Cocco di LeU) che impegna il presidente della Giunta Christian Solinas ad «assumere tutte le iniziative necessarie per scongiurare la chiusura, penalizzando numerose comunità locali dell'Isola». L’odg chiede «supporto alle rivendicazioni dei Comuni interessati», e la disponibilità del governatore a interlocuzioni con i vertici del Banco per «favorire un ripensamento e avviare un percorso di potenziamento delle filiali dislocate nell'Isola». Il documento comprende anche un passaggio sulla possibilità di «promuovere una discussione sul ruolo del credito e sulle opportunità che le istituzioni possono creare anche al sistema creditizio in Sardegna».

«Ancora una volta, il cinico piano industriale della Bper si prende gioco delle piccole comunità sarde», commenta Fausto Piga, «siamo consapevoli che in un libero mercato la politica non possa interferire nelle strategie organizzative di aziende private, ma è curioso assistere di nuovo a chiusure dove le filiali sono in attivo e generano utili all'azienda».

L’impulso dell’Anci

A premere per una posizione unitaria dell’Assemblea sarda era stato, in mattinata, il presidente dell’Anci Emiliano Deiana. «Il taglio riguarda prevalentemente piccoli centri dove l'impatto negativo sulla cittadinanza è ancora più forte», ha ricordato, «pochi anni fa erano state chiuse altre filiali, un colpo tremendo ad altrettante piccole comunità in cui lo sportello di una banca è un centro che fornisce preziosi servizi che aiutano a limitare lo spopolamento o gli inutili spostamenti». Secondo il numero uno dell'associazione dei Comuni, lascia interdetti il fatto che «questa scelta vada in controtendenza rispetto al fatto che oramai da anni, le istituzioni nazionali e regionali hanno avviato importanti politiche di rigenerazione urbana e sociale dei piccoli centri, investendo cospicue risorse per attrarre nuovi residenti e creare imprese a sostegno di un'economia che valorizzi anche a fini turistici i prodotti e le specificità dei territori dell'interno».

