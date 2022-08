Il balzo di Jawo, da Villasor  alla 1. Liga ceca  

Due mesi fa, durante le vacanze, svolgeva allenamenti individuali nel campo di Villasor. Nel 2013 giocava con la squadra Amatori Roma Café di Sestu di Giancarlo Mereu. Ora milita nella “1.Liga”, massimo campionato ceco, con la maglia numero 10 dello Zlin. E il 7 agosto ha segnato contro lo Slavia Praga, secondo club più titolato della prima divisione ceca, che partecipa anche alle Coppe europee (in questa stagione alla Conference League). È la storia di Lamin Jawo, attaccante gambiano, classe 1995, che in Italia è arrivato nel 2013, precisamente in Sicilia, su un barcone. Poi era stato subito trasferito in Sardegna. A Praga, nello stadio Fortuna Arena, era presente Bruno Piroddi, quasi un padre per Jawo. Proprio Piroddi, ex presidente del Villasor e attuale dirigente della Villacidrese, gli aveva permesso di giocare a calcio. «Avevo ricevuto una chiamata da un cugino poliziotto», racconta. «Mi aveva parlato di alcuni emigrati che volevano giocare a calcio. In questo gruppo c’era Jawo. Accompagnavo Jawo e altri due ragazzi del Gambia a Villasor agli allenamenti con la San Biagio. Senza transfer però non potevano disputare tornei Figc. Allora avevamo deciso con Giancarlo Mereu di tesserarli con la sua squadra Amatori: la Roma Café».

La svolta

È la svolta per Jawo. Notato da alcuni procuratori, nel 2014, lo chiama il Vado Ligure in Serie D. Successivamente il trasferimento col Finale Ligure in Eccellenza: realizza venti reti e vince il campionato guadagnandosi un posto nei professionisti. Firma un contratto col Carpi esordendo in B. Poi in prestito a Siena e Ferlpisalò. Nel 2018 rescinde il contratto con gli emiliani ed essendo extracomunitario è costretto a ripartire dalla D giocando prima con la Sanremese e poi con l’Agnonese. Ha un accordo con il Renate (Serie C) ma la Figc non permette il tesseramento perché aveva perso lo status di comunitario. Va all’estero, nella Repubblica Ceca e gioca col Vysocina in B. Fa bene e nel 2020 approda allo Zlin. Il resto è storia recente. Qualche giorno fa la rete con lo Slavia. «È arrivata perché l’ho meritata», ci tiene a sottolineare Jawo. «All’esordio ho fatto ugualmente una buona prestazione ma l’incontro è terminato senza reti. Segnare contro una grande squadra, qual è lo Slavia, mi dà grandi motivazioni. Sono molto contento di avere iniziato la stagione giocando a mille e spero di fare tanti gol». Il contratto col lo Zlin scade a fine anno. «In questo momento penso soltanto a giocare. Piedi saldi a terra cercando di dare il massimo. Posso dire che mi farebbe piacere giocare in Italia dove sono cresciuto».

L’Isola

La Sardegna? «È nel mio cuore. Probabilmente tornerò a dicembre, appena si ferma il campionato per i Mondiali». A Piroddi sono scese le lacrime agli occhi quando ha visto il suo caro amico insaccare la rete. «Una gioia indescrivibile. Lamin mi sta dando tante soddisfazioni. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando l’ho preso dal centro di accoglienza. Oggi è un professionista. Ha ancora tanto da dare. Non posso che ringraziarlo per i bei momenti che mi fa trascorrere».