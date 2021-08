Il baby chitarrista che accompagna i poeti “cantadoris” 

La prima volta che ha sentito risuonare per la stanza le canzoni campidanesi, era in fasce. Francesco Picci, oggi 15 anni, per tutti “Franceschino”, ha respirato le tradizioni fin da quando era nella culla.

Sua mamma Anna Rita Exiana, faceva parte del gruppo folk Su Scrignu de Campidanu, suo papà Cenzo di quello de Sa Dom’e Farra, ma il primo maestro è stato in realtà suo bisnonno: «Io non l’ho conosciuto ma era un grande cantadore e a casa mettevano sempre le sue cassette che io ascoltavo più e più volte».

Il baby suonatore

Così cresciuto con la musica nel sangue Franceschino non poteva che perfezionarsi piano piano fino a diventare il più piccolo suonatore di chitarra che accompagna i cantadoris.

In pochi anni ha già bruciato le tappe: l’anno scorso ha esordito davanti al pubblico di Selargius in occasione del matrimonio selargino insieme al cantadoris Paolo Mereu con “is goccius” e poi ha accompagnato Fabio Patteri nella canzone a curba “biondus pilus a sa chi amo”, per poi stare affianco a Tonio Pani, che gli ha persino regalato la sua chitarra, nell’esibizione di “Su pappadori”.

La tradizione

Sguardo furbo e idee ben chiare, Francesco Picci ricorda bene «is cantadas che papà metteva in auto. Lui da giovane suonava per divertimento insieme a Paolo Mereu e io ascoltavo e imparavo». Poi a otto anni, l’incontro che gli cambia la vita. «In una festa a Settimo ho avuto l’onore di conoscere il suonatore Stefano Campus e gli ho chiesto se mi insegnava da suonare la chitarra». Da li è iniziato un lungo percorso: «Da quel giorno mi sono piano piano perfezionato ascoltando anche i suonatori al pc, ho cercato di copiare e di imparare i passaggi. Ho acquisito dimestichezza e ho iniziato ad andare nei pranzi con Gianni Cogoni, Stefano Campus e Antonello Orrù». Adesso «sono molto emozionato perché Tonio Pani mi ha chiesto di accompagnarlo in una canzone che ha dedicato al suo maestro Raffaele Urru e poi ieri mi sono esibito con lui a Monserrato ed è stato molto bello».

Fuori dagli schemi

È un ragazzino fuori dagli schemi Franceschino Picci: «Quando suono, io sto bene. Per me è uno svago, un rilassamento, non mi piace nessun altra musica». Tanto meno i rapper tanto in voga negli ultimi anni: «Per carità, il campidanese è la musica della tradizione, la musica che ti dice qualcosa e ti trasmette tanto. Anche prima di addormentarmi ascolto le cantadas». Adesso il sogno «è accompagnare i cantadoris più grandi, oltre a Tonio Pani anche Eliseo Vargiu e da grande spero di diventare maestro di chitarra». Dopo il diploma all’istituto tecnico Levi (quest’anno andrà in terza), vorrebbe «diventare un contadino. Mi piacerebbe moltissimo. Sono uno a cui piacciono le cose antiche: ascoltare i racconti degli anziani, andare ad arare i campi con loro e andare a cavallo».

Il viaggio in Montiferru

E Franceschino Picci è anche un campione di generosità che non ha esitato a recarsi nel Montiferru colpito dagli incendi per scaricare le balle di fieno offerte in aiuto degli allevatori. «Mi piace anche cantare. Adesso lo faccio più che altro per divertimento ma magari più avanti diventerò più bravo e potrò esibirmi». Nel frattempo trova il tempo anche per aiutare il papà a realizzare i finimenti per i cavalli. Dei veri e propri capolavori in pelle, interamente realizzati a mano che adornano gli animali durante le sagre come quella di San Giovanni Battista, saltata anche quest’anno per via del Covid.

