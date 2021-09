Il baby chef Thomas e le lezioni di cucina dal palco di Youtube  

Poi piano piano Thomas è diventato un esperto nel preparare la pasta alla carbonara, i malloreddus alla campidanese, le bistecche al barbecue o in padella. «E i ravioli, anche se per quelli mi devo ancora un po’ perfezionare. Mi piace molto la cucina tradizionale sarda e cerco di migliorare sempre di più».

Il primo piatto è stato un uovo strapazzato. Thomas Alexander Gaetini, aveva 7 anni quando ha scoperto la passione per la cucina. Osservando la mamma che preparava la carbonara e il papà che arrostiva la carne nel barbecue, ha deciso che anche lui voleva imparare a fare le stesse cose. E non solo ci è riuscito ma adesso che di anni ne ha 11. lo insegna agli altri pubblicando dei video sul suo canale Youtube (Cooking with Tommy) dove dà lezioni di cucina a chiunque lo voglia seguire.

Il baby chef su Youtube

«Ho iniziato dalla cosa più facile» racconta, «e mi sono dedicato alla colazione. Ho cominciato a cuocere le uova strapazzate e devo dire che mi sono anche venute bene». Nessuno gli ha insegnato niente. «Non c’è stato bisogno. Io guardavo e facevo. Mi bastava vedere cosa preparavano mamma e papà e io cercavo di fare lo stesso. Certo all’inizio non è che ero un esperto, ci è voluto un po’ di tempo». Uno dei suoi più grandi modelli è un amico di mamma e papà, l’ex sindaco di Assemini Luciano Casula: «Veniva a trovarci a casa e insieme cucinavamo qualcosa. Lui era molto bravo ed è stato la mia fonte di ispirazione».

L’idolo Pomata

Magari guardando Masterchef? «No, quello no» dice convinto, «l’ho visto qualche volta ma non è certo il mio modello: il mio idolo è Luigi Pomata, io resto incantato quando lo vedo cucinare e il mio sogno è incontrarlo e perché no, magari un giorno cucinare anche con lui. Non riesco nemmeno a descrivere con le parole quanto mi farebbe felice conoscerlo e ricevere i suoi insegnamenti». Nell’attesa lui continua a preparare pietanze nella cucina della sua casa a Capitana, dove ultimamente ha anche passato un periodo non facile: «In questo periodo del Covid si sono stati giorni difficili e pieni di ansia che mi hanno fatto capire ancora di più che bisogna sempre coltivare i propri sogni».

Gli amici e i sogni

Ed è anche questo che vuole trasmettere con i suoi video: «Io vedo i mei amici che stanno sempre attaccati al telefonino, sui social e ho voluto dargli uno spunto. Che la vita può essere anche altro, che si possono fare anche delle cose che ti realizzano e che ti fanno sentire importante». E la cucina «è sempre stato il mio di sogno. Nei miei video cucino e nello stesso tempo do le ricette». Piatti semplici e anche più elaborati, dai moscardini alla diavola, al maialetto allo spiedo e poi le lasagne e la pasta condita in vari modi. Anche se la preferita «per me è la pasta alle vongole che è una vera bomba. Faccio soffriggere aglio e olio, poi ci butto il prezzemolo, faccio aprire le arselle e poi condisco la pasta. Il mio segreto? Preferisco la pasta trafilata al bronzo, non so perché ma secondo me da un sapore ancora più buono». La cucina è nel dna della sua famiglia originaria di Terni, come racconta la mamma Naomi Galeazzi 41 anni: «A noi piace tanto cucinare. Anche il nonno di Thomas ha avuto ristoranti in Germania. E poi ci piace anche mangiare».

