Il 360GG capitola col Napoli 

La doccia fredda arriva al ritorno dagli spogliatoi. Passano 12 secondi e Rafinha da pochi passi cala il poker. Per provare a rientrare in gara, Diego Podda si gioca la carta del portiere di movimento al 3’ della ripresa, prima con Quintairos, poi con Murga. Il 360GG tiene il pallino del gioco, ma fatica a trovare il varco giusto contro la difesa a zona ben piazzata del Napoli, che concede pochissimi spazi. Solo a un minuto dalla fine della partita arriva il gol della bandiera firmato da Dani Chino, ben pescato sulla destra, che mette sotto l’incrocio dei pali il pallone del 4-1. Il portiere di movimento del 360GG prosegue, ma finisce per incassare il definitivo 5-1 di Rafinha, che segna direttamente dalla propria metà campo, approfittando della porta sguarnita.

Troppo Napoli per il 360GG Monastir. Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A la squadra di Diego Podda, nonostante la buona prestazione, si deve arrendere 5-1 contro la capolista del campionato e principale favorita per la conquista dello scudetto.

Troppo Napoli per il 360GG Monastir. Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A la squadra di Diego Podda, nonostante la buona prestazione, si deve arrendere 5-1 contro la capolista del campionato e principale favorita per la conquista dello scudetto.

La partita

A Sestu sblocca il risultato Arillo dopo due minuti e mezzo, con una conclusione centrale che batte Cara, all’esordio dal primo minuto nel massimo campionato. Il portiere si supera sullo stesso numero 9 campano, ma non può nulla sul raddoppio di Perugino al 14’. Il 360GG cerca la reazione con Dani Chino, ma finisce col subire a meno di due minuti dall’intervallo il 3-0 di Arillo.

La ripresa

La doccia fredda arriva al ritorno dagli spogliatoi. Passano 12 secondi e Rafinha da pochi passi cala il poker. Per provare a rientrare in gara, Diego Podda si gioca la carta del portiere di movimento al 3’ della ripresa, prima con Quintairos, poi con Murga. Il 360GG tiene il pallino del gioco, ma fatica a trovare il varco giusto contro la difesa a zona ben piazzata del Napoli, che concede pochissimi spazi. Solo a un minuto dalla fine della partita arriva il gol della bandiera firmato da Dani Chino, ben pescato sulla destra, che mette sotto l’incrocio dei pali il pallone del 4-1. Il portiere di movimento del 360GG prosegue, ma finisce per incassare il definitivo 5-1 di Rafinha, che segna direttamente dalla propria metà campo, approfittando della porta sguarnita.

Di nuovo in campo

Il 360GG, dopo le tre vittorie consecutive, resta così a secco di punti contro un Napoli costruito per vincere lo scudetto. «Sui nostri errori c’è tanto merito degli avversari che ci hanno portato a sbagliare», riconosce Diego Podda, «ma questa partita è utilissima perché ci fa capire in cosa dobbiamo migliorare e ci dà la vera dimensione di questo campionato». I bianconeri ritorneranno in campo già mercoledì, per il recupero contro la L84, in programma alle 15 a Sestu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata