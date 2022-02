Il 360 GG è inarrestabile 

È arrivata l’ottava vittoria consecutiva per il 360GG nella trasferta contro il Saints Pagnano. Il 7-4 in Lombardia permette alla squadra allenata da Podda di accorciare sulla capolista Saviatesta Mantova, distante solo una lunghezza dopo il 3-3 contro l’Aosta. Il 360 ha conquistato i tre punti, nonostante lo svantaggio iniziale per la rete di Caglio. Chano e Munoz la ribaltano prima dell’intervallo. Nel secondo tempo pareggiano i Saints con Iacobuzio, ma è solo il preludio del successo cagliaritano firmato dai centri di Quintairos, Murroni, un’altra rete di Munoz e altri due gol di Chano, autore alla fine di una tripletta. In mezzo la doppietta di Schusterman che non basta a fermare il 360GG.

Il 360GG non si ferma più. I cagliaritani vincono anche sul campo del Saints Pagnano per 7-4. Il derby sardo del PalaConi va alla Leonardo, che si è imposta per 6-2 sulla Monastir Kosmoto. Il Città di Sestu cade al PalaKopron per 4-3 nella sfida salvezza contro l’Alto Vicentino.

360GG a -1

Derby alla Leo

È andato alla Leonardo il derby sardo contro la Monastir Kosmoto. Al PalaConi di Cagliari sono stati gli ospiti a sbloccare il punteggio con Bringas al 6’. Immediato il pareggio di Siddi. Deivison firma il sorpasso arancionero, mentre Siddi cala il tris. A undici secondi dalla sirena del primo tempo arriva il 4-1 di Pusceddu. Nel secondo tempo il Monastir prova a rientrare con Nurchi. L’espulsione di Sergio Rocha viene presto punita dal secondo gol di giornata di Deivison. Di Acco il 6-2 che permette alla Leo di allontanarsi dalla zona playout e arrivare ad un punto dai playoff.

Sestu sconfitto

Pesa in ottica salvezza la sconfitta interna del Città di Sestu, superato 4-3 al PalaKopron dall’Alto Vicentino. La squadra di Cocco aveva messo sui binari giusti la gara, trovando al terzo minuto due gol con Cleber e Cau. Nel secondo tempo Fabiano e Trovato pareggiano per gli ospiti. Al 10’ è Tubau a segnare il 3-2 sestese, ma un minuto dopo l’Alto Vicentino risponde con Juanfran. Poi la beffa con il 4-3 di Juanfran a 31 secondi dal triplice fischio. La zona playout è a due punti di distanza, ma in casa Sestu resta l’amaro in bocca per com’è arrivata la sconfitta.

