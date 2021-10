Il 360 GG domina l’Aosta 

L’unica sarda di A2 a non trovare punti è la Monastir Kosmoto, battuta 6-2 in casa da Lecco. I gol di Sau e Mereu sono arrivati solamente a metà secondo tempo, dopo le prime cinque reti ospiti. I lombardi avevano chiuso avanti 3-0 già il primo tempo, nonostante il tiro libero fallito da Nurchi ad un secondo dall’intervallo. Nel secondo tempo, dopo le due reti della sicurezza e la reazione d’orgoglio del Monastir, il Lecco ha chiuso i conti nel finale con la sesta rete.

Tornano in Sardegna con un punto a testa e soddisfazione il Città di Sestu e la Leonardo. Entrambe le formazioni hanno pareggiato per 2-2 in rimonta in trasferta, recuperando il doppio svantaggio. Il Sestu sul campo del Milano si è ritrovata sotto 2-0 al 12’ del primo tempo. Prima dell’intervallo ha accorciato le distanze Ramon Tubau su schema da calcio d’angolo. Il pari invece nella ripresa porta la firma di Renan Suarez al termine di una bell’azione personale. Gara simile per la Leonardo contro l’Arzignano. I cagliaritani hanno incassato il primo gol dopo neanche 6 minuti, mentre il raddoppio è arrivato al 5’ della ripresa. Asquer ha accorciato per primo le distanze, mentre a strappare il punto ci ha pensato il giovane Riccardo Siddi con un sinistro imparabile dalla distanza.

È iniziato nel segno del 360 GG il torneo di Serie A2. I cagliaritani hanno dominato contro Aosta, vincendo 6-0 al PalaConi nella primo turno di campionato. In gol alcuni dei nuovi volti del 360 arrivati quest’estate per rinforzare la squadra di Diego Podda: doppiette per Moura e Quintairos, mentre hanno segnato una rete a testa Pelezinho e Chano. Un’autentica prova di forza per rispondere fin da subito presente dopo i playoff conquistati nella scorsa stagione.

Pari Sestu e Leo

Sconfitta Monastir

Serie B

Nel sabato di B sorride solo il Domus Chia nel girone E, con il pareggio interno per 3-3 contro lo United Pomezia. Di Murgia, Leclercq e Tatti i gol della formazione di Catta. Sconfitte pesanti nel girone A, con la Mediterranea che è ha perso 7-0 in trasferta contro l’Orange Futsal Asti. È terminata 12-4 in favore della MGM 2000 la trasferta in Lombardia del C’è Chi Ciak di Serramanna. Dopo un primo tempo chiuso sotto 5-2, la squadra di Gian Marco Serra non è riuscita a restare in partita, crollando sotto i colpi dei padroni di casa. Ieri il Sardinia Futsal ha trovato il successo casalingo per 8-5 contro l’Avis Isola, con le doppiette di Barbieri e Serginho e i gol di Atzeni, Cogotti, Loddo e Fratini.

Podda in gol con la L84

La Sardegna del futsal guarda anche in A, con l’esordio con gol di Michele Podda. Il talento classe 2000, fresco di debutto anche in Nazionale, ha segnato una delle due reti che hanno permesso ai piemontesi della L84 di battere 2-1 la CMB Matera.

