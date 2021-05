Igort, la mia vita nell’inchiostro 

«Sono cresciuto in mezzo alle boccette di inchiostro. E anche se a scuola, nel mio banco di legno nero, il buco per il calamaio non era mai utilizzato, a casa, al contrario, sul tavolo da disegno che avevo comprato con i risparmi di bambino, la presenza degli inchiostri colorati mi inebriava. Ecco, se ci penso bene, credo che tutto sia cominciato così». Comincia così anche “Inchiostro su carta. Igort Artbook”, il prezioso volume — da oggi in tutte le librerie — che ripercorre, attraverso le sue immagini e le sue storie, i primi quarant’anni dell’irripetibile carriera di Igor Tuveri, autore prolifico di graphic novel pluripremiate, regista dell’acclamato “5 è il numero perfetto”, illustratore e direttore editoriale dello storico mensile di fumetti “Linus”, oltreché autore di racconti, romanzi e musiche — in una sola parola: un raro, e autentico, artista.

Cittadinanza diffusa

Un artista che si divide per lavoro e per inclinazioni fra Cagliari, dove è nato nel 1958, Bologna e Parigi (e sappiamo bene come la Francia sappia apprezzare il fumetto d’autore mettendolo sullo stesso livello, senza più alcuna anacronistica distinzione fra arte “alta” e “bassa”, della più riuscita letteratura). Ma questa “cittadinanza diffusa” — e ogni vero artista, per antonomasia, è un cittadino del mondo — racchiude solo una piccola fetta dello spettro mentale e della voglia di scoprire l’ignoto che hanno costituito, soprattutto negli ultimi dieci anni del suo percorso autoriale, un marchio di fabbrica nella sua produzione: pensiamo ai “Quaderni” ucraini (2010) e russi (2011); andiamo con la memoria, soprattutto, alla straordinaria trilogia dei “Quaderni giapponesi”, che hanno visto andare in stampa l’ultimo volume lo scorso anno.

Visione poliedrica

Come non rimanere incantati, infatti, sfogliando le pagine di “Inchiostro su carta” (21,5x30 cm le dimensioni, a garantirne l’ampiezza delle rifulgenti illustrazioni a colori; 176 pagine, 30 euro, Oblomov Editore), dalle innumerevoli tavole di grande forza evocativa su pregiata carta patinata. E sono acquerelli, chine contrastate, pennarelli, matite dure e morbide, tavolozze ora in bianco e nero ora virate in seppia, strisce a fumetti, progetti grafici, manifesti, bozzetti, schizzi, paesaggi urbani spettrali o sontuosi ritratti stilizzati di figure storiche o magicamente anonime, manifesti di film come “Il Casanova” di Federico Fellini, copertine dei libri di Murakami Haruki per Einaudi o di capisaldi della storia del jazz, o ancora di alcune delle riviste più prestigiose in assoluto, dal “New Yorker” a “Métal Hurlant”. E sono raccontate da brevi, intime e incisive didascalie dell’autore; e sono tutte accomunate dalla poliedricità della visione e così pure dalla stessa maniacale ricercatezza nel dettaglio e nel segno, qualsiasi sia il campo in cui Igort lascia fiorire il suo ingegno.

Nutrire le radici

Igort giramondo, Igort che dalla Sardegna parte ma che poi, come ogni isolano, in Sardegna ritorna, ansioso di nutrire le sue radici con suggestioni catturate dal suo sguardo unico ai quattro angoli del globo. Igort che negli anni Ottanta, a Bologna, è fra i protagonisti, insieme ad altri geni quali Andrea Pazienza, Magnus e Lorenzo Mattotti, della scena forse più creativa nella storia della fumetto italiano. Igort che negli anni Novanta diviene il primo occidentale a disegnare un manga in Giappone. E che adesso, come direttore editoriale, ha scelto Quartu Sant’Elena come sede dalla redazione di Oblomov, eccellenza assoluta nel fumetto di qualità in Italia, curatrice di albi da collezionare gelosamente proprio come “Inchiostro su carta. Igort Artbook”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

La presenza degli inchiostri colorati mi inebriava. Credo che tutto sia cominciato così

Igort