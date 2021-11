Ignoti danno fuoco al capannone: arsi vivi 36 vitelli 

Gli attentatori sono entrati in azione confidando nel buio. Hanno agito indisturbati. Quando è scattato l’allarme era già impossibile mettere in salvo gli animali. I vitelli sono diventati vittime sacrificali della notte d’inferno. Nessun animale è riuscito a salvarsi. Il rogo ha provocato ripetuti crolli delle strutture murarie e della copertura chiudendo ogni via d’uscita. Il capannone era un braciere incredibile: ogni cosa che si trovava all’interno è stata inghiottita dalle fiamme. Animali e foraggio hanno fatto la stessa fine.

Raffaele e Daniele Loi, 48 e 47 anni, hanno posato gli occhi sconsolati sul capannone distrutto e la desolazione attorno. Ma non si sono fermati. Con i soccorritori hanno lavorato senza sosta per tutta la notte. Ieri mattina erano ancora lì. Il rogo è divampato poco prima della mezzanotte di venerdì in località “S’alimu”, campagne vicine a Pratobello. Il capannone custodiva tutte le scorte di foraggio dell’azienda, i mangimi per gli animali, 500 rotoballe di fieno. All’interno anche i vitelli, tenuti al riparo dal freddo. La struttura che li avrebbe dovuti proteggere è diventata invece una terribile trappola di morte.

Lingue di fuoco in ogni angolo del capannone. I vitelli si sono ritrovati accerchiati dalle fiamme e, sotto i crolli del tetto, non hanno avuto scampo. Un’ecatombe. Nelle campagne di Fonni si è respirata un’aria brutta, piena di cenere, fumo e domande. Trentasei animali carbonizzati, una struttura inservibile, l’attività di una vita messa a dura prova dal raid notturno di ignoti incendiari. Nel mirino due fratelli, per tutti instancabili lavoratori, persone tanto benvolute da rendere arduo individuare il possibile movente dell’attentato.

Lingue di fuoco in ogni angolo del capannone. I vitelli si sono ritrovati accerchiati dalle fiamme e, sotto i crolli del tetto, non hanno avuto scampo. Un’ecatombe. Nelle campagne di Fonni si è respirata un’aria brutta, piena di cenere, fumo e domande. Trentasei animali carbonizzati, una struttura inservibile, l’attività di una vita messa a dura prova dal raid notturno di ignoti incendiari. Nel mirino due fratelli, per tutti instancabili lavoratori, persone tanto benvolute da rendere arduo individuare il possibile movente dell’attentato.

L’azienda

Raffaele e Daniele Loi, 48 e 47 anni, hanno posato gli occhi sconsolati sul capannone distrutto e la desolazione attorno. Ma non si sono fermati. Con i soccorritori hanno lavorato senza sosta per tutta la notte. Ieri mattina erano ancora lì. Il rogo è divampato poco prima della mezzanotte di venerdì in località “S’alimu”, campagne vicine a Pratobello. Il capannone custodiva tutte le scorte di foraggio dell’azienda, i mangimi per gli animali, 500 rotoballe di fieno. All’interno anche i vitelli, tenuti al riparo dal freddo. La struttura che li avrebbe dovuti proteggere è diventata invece una terribile trappola di morte.

Il raid

Gli attentatori sono entrati in azione confidando nel buio. Hanno agito indisturbati. Quando è scattato l’allarme era già impossibile mettere in salvo gli animali. I vitelli sono diventati vittime sacrificali della notte d’inferno. Nessun animale è riuscito a salvarsi. Il rogo ha provocato ripetuti crolli delle strutture murarie e della copertura chiudendo ogni via d’uscita. Il capannone era un braciere incredibile: ogni cosa che si trovava all’interno è stata inghiottita dalle fiamme. Animali e foraggio hanno fatto la stessa fine.

I danni

Appena è scattato l’allarme i vigili del fuoco si sono precipitati in forze. Due squadre sono giunte da Nuoro e per tutta la notte non hanno smesso un attimo di operare per arginare le fiamme alte che hanno imprigionato gli animali . Ieri ancora l’attività di bonifica. Poi la prima stima dei danni che sono molto ingenti: circa 200 mila euro. Il capannone è fortemente lesionato. La struttura, realizzata con elementi prefabbricati in cemento precompresso, è compromessa. I danni sono praticamente irreparabili. Per i vigili del fuoco, che finite le operazioni di spegnimento hanno provveduto alle verifiche strutturali, il capannone dovrà essere demolito. Nel conto dei danni i vitelli uccisi. Una ferita molto pesante per l’azienda dei fratelli Loi. Assieme ai vigili del fuoco a “S’alimu” sono subito arrivati anche i barracelli che hanno dato supporto ai soccorsi. E poi i carabinieri di Fonni e Mamoiada che hanno avviato le indagini. Dai primi accertamenti è emersa la natura dolosa delle fiamme. Capire il movente e individuare i responsabili dell’attentato non è apparso facile perché i due fratelli sono lavoratori senza macchia.

Le reazioni

«Esprimo la condanna totale e la vicinanza ai fratelli Loi che sono dei grandissimi lavoratori», dice la sindaca Daniela Falconi. Ieri mattina li ha chiamati al telefono per portare la solidarietà dell’amministrazione. «Di fronte a situazioni tristi come questa ci si sente un po’ tutti coinvolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata