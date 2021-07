«Ignazio, sarà impossibile dimenticarti» 

«È ora di andare a pranzo, ci vediamo dopo». Con queste parole, con il solito affettuoso arrivederci, Faustino Piga giovedì poco prima delle 14 aveva salutato Ignazio Carta che lavorava con lui nel negozio di prodotti per l’agricoltura nella zona industriale di Suelli. «Non potevo immaginare che non lo avrei più rivisto. Ignazio lavorava con noi da circa sette mesi, si è subito fatto voler bene – continua il titolare del negozio – era sempre disponibile, grandissimo lavoratore e splendida persona».

Il lutto

Il giorno dopo la tragedia è durissima andare avanti. Nel magazzino della rivendita Agri-Piga c’è un silenzio spettrale, impossibile colmare il vuoto lasciato dal 21enne vittima di un terrificante incidente stradale mentre rientrava a casa alla guida della sua moto 125. I familiari lo aspettavano per pranzo, ma il giovane ha incontrato la morte dopo aver affrontato una curva particolarmente insidiosa nella strada comunale che collega Senorbì con il centro abitato di Sisini. È morto carbonizzato dopo che la sua moto è stata avvolta dalle fiamme in seguito allo scontro con una Fiat Bravo che percorreva la stessa strada in direzione opposta. Alla guida dell’auto c’era Pietro Pistis, 57 anni, vice-sovrintendente della Polizia penitenziaria nel carcere di Brissogne (Aosta) che, subito dopo l’incidente, ha avuto la prontezza di uscire dal veicolo per provare a spegnere le fiamme nel tentativo disperato di salvare la vita al centauro. L’uomo è tuttora ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari con ustioni alle mani e altre ferite non gravi.

Le passioni

Ignazio Carta, Igna per gli amici, aveva studiato all’Istituto agrario Duca degli Abruzzi, oltre a lavorare nel negozio di Suelli aiutava il padre nell’azienda agro-pastorale di famiglia. Due le sue passioni: l’agricoltura e i motori. Si prendeva cura con sapiente pignoleria del giardino di casa, a Sisini, dove metteva in campo tutta la sua creatività. Ma è con i clienti dell’attività commerciale di Suelli che dava il meglio di sé, sfoderando con disinvoltura un sorriso dolce e contagioso. «Svolgeva il suo lavoro con grande passione e professionalità, era sempre pronto a risolvere ogni problema – racconta Faustino Piga –, per noi era uno di famiglia. Non ci abitueremo mai alla sua assenza». Mai un ritardo sul lavoro, al contrario, molto spesso arrivava in anticipo. Appena la notizia della tragedia ha iniziato a diffondersi, in tanti si sono precipitati nel negozio alla disperata ricerca di un’impossibile smentita. «Noi lo abbiamo saputo così, da quello che ci raccontava la gente – continua Piga –, non ci volevamo credere, sino a quando uno zio di Igna ci ha confermato che purtroppo era tutto vero».

Il ricordo

Commovente il ricordo pubblicato sulla pagina Facebook dell’attività commerciale: «Sarai per sempre nei nostri cuori, vegliaci da lassù». Innamoratissimo della sua ragazza, Erika Mascia di Senorbì, arrivata tra i primi sul luogo della tragedia. In lacrime. «Ignazio era un ragazzo davvero buono e generoso, siamo sconvolti», dice il suocero Enrico. Sui social le foto della coppia, così giovani e così felici, con dediche e promesse d’amore: «Sei la cosa più bella che mi potesse capitare». Distrutti dal dolore il padre Gian Luigi, la mamma Orsola e il fratello Luigi. Questo pomeriggio alle 17 verrà celebrato il funerale nella parrocchia della Madonna della Difesa di Sisini. L’ultimo saluto a un ragazzo dolcissimo che resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto.

