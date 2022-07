«Ignazio dimenticato dall’azienda» 

Nella sala illuminata dal sole spiccano le foto di Ignazio Sessini e della sua famiglia e la targa argentata del 4° trofeo ciclistico “Città di Villacidro”, da quest'anno dedicato alla sua memoria. L'operaio specializzato di 56 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro un anno fa, nell'impianto di triturazione dei rifiuti della Villaservice. Lucia Murgia è una donna giovane, 51 anni, vedova da uno. Il suo dolore lo porta con una dignità e una forza d'animo rare da trovare. Non solleva mai la voce, ma neppure piega mai la testa. Ha fiducia nella giustizia, «an che se l'inchiesta va avanti lentamente» . A un anno dall'incidente, nessuno dei dirigenti aziendali si è presentato a lei. « Neppure per dirmi: “mi dispiace per quanto è accaduto a Ignazio”» .

L’amarezza

«Quello che più mi ha ferita», continua, « è che mio marito sia stato trattato come un numero nonostante lui fosse la memoria storica dell'azienda, ci lavorava ben prima che diventasse Villaservice, dal 1999. Conosceva tutto come le sue tasche, era curioso e si informava sui nuovi processi e sui macchinari. Gli piaceva il suo lavoro». Da qualche tempo però quel lavoro era cambiato. L'impianto anaerobico in cui Sessini lavorava come tecnico era stato chiuso e dopo cinque ore di formazione «che lui stesso riteneva insufficienti», si rammarica Lucia, era stato spostato al compostaggio. « Quando lui e i colleghi avevano accettato il nuovo compito nell'impianto di triturazione, il patto era di turnare ogni tre mesi, invece era lì da oltre un anno. Il turno di notte mi pare non si faccia più, Ignazio aveva paura di farlo da solo anche per via dei fumi, della melma e dell'ambiente insalubre in cui lavorava».

Il lavoro

La sua vita non è più la stessa, ma Murgia non ha mai voluto abbandonare le sue abitudini, il suo lavoro da insegnante elementare: « Non sono riuscita a tornare subito a scuola da settembre, non me la sentivo. Ho ripreso quattro mesi dopo la morte di Ignazio. I bambini mi aiutano ad andare avanti, in classe sono concentrata su di loro».Sui colleghi del marito che le sono rimasti vicini, ha solo belle parole: « Mi fanno sentire come se una parte di Ignazio fosse ancora viva. Sono venuti anche al compleanno della bambina, le hanno portato un regalo. Da poco mi hanno sistemato un piccolo guasto elettrico. Non sono obbligati, hanno piacere di farlo» .