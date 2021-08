Iglesias, l’immunità di gregge c’è  

Iglesias raggiunge l’immunità di gregge. L’open day organizzato nella giornata di ieri consente alla città mineraria di superare la soglia dell’80 per cento della popolazione vaccinabile e il numero complessivo delle dosi inoculate del suo centro hub, conferma la bontà di una campagna che per efficienza e programmazione continua a essere un punto di riferimento per l’intero territorio regionale.

Non era richiesta nessuna prenotazione per chi nella giornata di ieri avesse voluto ricevere la prima dose del vaccino anti Covid-19 e nonostante si trattasse dell’ultima domenica di agosto (con l’alto rischio di un esodo di massa verso le località di mare) le dosi inoculate sono state quasi 500. Una quantità importante: «Ci troviamo in una fase della campagna vaccinale molto delicata – dichiara il coordinatore dei centri hub del Sulcis Iglesiente, Giuseppe Ottaviani – perché ora si tratta di convincere gli indecisi e come ho già dichiarato in passato, faremo di tutto per agevolare le operazioni e promuovere il vaccino. Intanto posso ufficializzare il passaggio in fascia verde della città d’Iglesias, con la somma delle dosi effettuate dai nostri residenti in altre province e gli oltre 200 vaccini dispensati oggi, superiamo l’80 per cento».

Ai cittadini d’Iglesias sono state quindi inoculate 200 prime dosi; altre 300 sono quelle dedicate alla popolazione del Cagliaritano: «Fin dall’inizio del programma – continua Ottaviani – l’hub di in questione ha avuto un’alta richiesta di prenotazioni di persone provenienti da altre province».

Largo ai giovani

Il prossimo traguardo è raggiungere le stesse percentuali per ogni fascia d’età coinvolta: «Dobbiamo migliorare sull’utenza dai 12 ai 15 anni – spiega Ottaviani – e contiamo di farlo prima dell’inizio dell’anno scolastico».

Le persone che hanno ricevuto la prima dose nella giornata d’ieri sono state per la maggiore quelle della fascia d’età dai 19 anni in su. «Vaccinarsi è l’imperativo – dice indicando il cerotto sul braccio Bruna Cois, 80 anni – è l’unico modo per uscire da questa situazione». Intanto una ragazzina di 12 anni piange all’entrata dell’hub: «Ha paura dell’ago», spiega la madre; lo staff e il responsabile in prima persona, le vanno incontro e la rassicurano fino ad accompagnarla alla postazione.

Oggi a Portoscuso

«Il tempo di sistemare le attrezzature, chiudere il centro e dobbiamo ripartire», annuncia Ottaviani. Oggi è previsto un altro open day a Portoscuso: «Contiamo di migliorare sensibilmente le percentuali. Inoltre dal 7 settembre in questo stesso hub d’Iglesias opereremo ogni giorno in open day. Chiunque voglia vaccinarsi ci troverà qui senza bisogno di prenotarsi».

La popolazione vaccinabile d’Iglesias (dai 12 anni in su) è di 23.800 unità, le dosi dispensate sono state ad oggi quasi 19 mila; la testimonianza di un progetto riuscito, che però non intende rallentare la sua scalata verso l’immunizzazione di massa.

RIPRODUZIONE RISERVATA